 Balacera en Zacapa: Video muestra ataque armado con 5 muertos
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“Aquí hay una balacera”: video registra las detonaciones del ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa

Graban momentos de tensión durante balacera que cobró la vida de cinco personas en Zacapa.

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Video capta detonaciones y momentos de tensión durante ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa., Captura de pantalla video de Facebook.
Video capta detonaciones y momentos de tensión durante ataque armado que dejó cinco muertos en Zacapa. / FOTO: Captura de pantalla video de Facebook.
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Un video de 25 segundos que circula en redes sociales muestra parte de la escena de un violento ataque armado registrado durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre de 2026, en el caserío El Tocino, aldea La Majada, en Gualán, Zacapa, donde cinco personas perdieron la vida.

La grabación, realizada por un testigo, permite escuchar varias detonaciones de arma de fuego mientras un hombre que documenta lo ocurrido expresa su preocupación por la situación. «

Aquí hay una balacera, le dispararon a los policías, deberían de llamar al Ejército", se escucha decir en el material audiovisual.

Aunque las imágenes no muestran directamente el momento del tiroteo, sí permiten identificar parte del escenario después de los disparos y una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC) que llegó al sector. El video ha generado reacciones entre usuarios de redes sociales debido a la intensidad de las detonaciones que se escuchan.

Sobre el ataque armado

De acuerdo con información preliminar de las autoridades, el ataque ocurrió alrededor de la 1:10 de la madrugada, cuando un grupo de hombres fuertemente armados irrumpió en el caserío a bordo de aproximadamente 10 camionetas agrícolas. Los individuos vestían uniformes camuflados, utilizaban cascos y pasamontañas.

Durante el hecho, los atacantes habrían buscado a un hombre identificado como Keneth Estuard Pacheco Perdomo, de 35 años, a quien presuntamente localizaron y se llevaron con rumbo desconocido.

La situación también alcanzó a una unidad policial identificada con el número ZAC-095, cuyos agentes fueron recibidos a disparos cuando llegaron al lugar. La patrulla presentaba al menos ocho impactos de proyectil en la portezuela, el parabrisas y el capó.

El Ministerio Público informó inicialmente sobre la localización de cuatro personas fallecidas: tres dentro de un microbús y otra junto a una motocicleta. Posteriormente, el saldo del ataque fue reportado en cinco víctimas mortales. Además, tres mujeres resultaron heridas y fueron trasladadas a un centro asistencial.

Ataque armado deja cinco personas fallecidas en Zacapa

Las autoridades buscan establecer el paradero de un hombre que habría sido secuestrado por el mismo comando que cometió la agresión.

Las autoridades continúan con las diligencias para identificar a las víctimas, esclarecer lo ocurrido y establecer el paradero del hombre que habría sido llevado por los atacantes

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