Zacapa: Ataque armado deja cinco muertos

Cinco personas murieron como resultado de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este viernes 13 de noviembre en el caserío El Tocino, aldea La Majada, en el departamento de Zacapa.
De acuerdo con la información recopilada, el hecho habría sido cometido por un grupo de individuos fuertemente armados que sorprendió a los habitantes al irrumpir en el sector y disparar en repetidas ocasiones.
Las balas alcanzaron a ocho personas, cinco de las cuales (incluida una mujer) perdieron la vida por la gravedad de las heridas que presentaban. Mientras que las otras tres, de género femenino, fueron trasladadas a un centro asistencial.
La Policía Nacional Civil (PNC) y fiscales del Ministerio Público se hicieron presentes al lugar y confirmaron que tres de las víctimas mortales se encontraban dentro de un vehículo tipo microbús y otra junto a una motocicleta.
Los hechos
Los testimonios señalan que un grupo de hombres fuertemente armados, quienes vestían uniformes con diseño camuflado, portaban cascos y pasamontañas, llegó en el sector alrededor de la 01:10 de la madrugada, a bordo de aproximadamente diez camionetas agrícolas.
Según el relato de una mujer que presenció los hechos, los individuos llegaron buscando a una persona identificada únicamente como "Keneth", a quien localizaron y posteriormente se llevaron con rumbo desconocido.
Una unidad de la Policía Nacional Civil (PNC), identificada con matrícula ZAC-095, llegó al lugar para darles seguimiento a los hechos; sin embargo, fue recibida a balazos. El vehículo policial presenta al menos ocho perforaciones de bala en la puerta, el parabrisas y el capó.
Asimismo, se reportaron múltiples impactos de proyectil de arma de fuego en una vivienda del sector.
Las autoridades realizan las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del ataque, establecer la identidad de las víctimas y determinar el paradero de la persona que habría sido llevada por los hombres armados.
Incidentes violentos en Zacapa
Este hecho de violencia ocurre luego de algunas semanas de la matanza que se registró en Huité, Zacapa, donde siete personas perdieron la vida tras ser atacadas por un grupo de individuos que dispararon en repetidas ocasiones mientras se desarrollaba una actividad deportiva.
En ese mismo departamento, el pasado 6 de noviembre ocurrió otro ataque armado en el que fue asesinado el diputado al Congreso, Julio Portillo, y también perdieron la vida tres agentes de la Policía Nacional Civil que intentaron repeler la agresión.
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* Con información de Juan Carlos Chanta, Emisoras Unidas 89.7