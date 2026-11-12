 Mantas en Huité para exigir justicia por ataques
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Con mensajes en mantas, Huité reclama investigación transparente tras ataques

En los letreros colocados en distintos puntos del municipio, la población pide una investigación independiente y transparente.

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Fotografía que muestra un moño negro al ingreso de Huité, Zacapa, tras los ataques que cobraron siete vidas., EFE
Fotografía que muestra un moño negro al ingreso de Huité, Zacapa, tras los ataques que cobraron siete vidas. / FOTO: EFE
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Los pobladores de Huité, Zacapa, por medio de mantas colocadas en distintos puntos del municipio, exigen al Ministerio Público (MP) que realice una investigación independiente, seria y transparente con respecto a los ataques ocurridos el pasado 27 de septiembre que dejaron a siete personas fallecidas.

Asimismo, cuestionan al presidente Bernardo Arévalo por el seguimiento que se ha dado al caso, pues consideran que no existen respuestas claras sobre lo ocurrido.

En los mensajes difundidos también señalan que el municipio merece paz y no violencia, por lo que piden justicia y garantías de no repetición.

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

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Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques | Cocode de Huité

Colocan mantas en Huité para exigir justicia por ataques / Cocode de Huité

La matanza ha sido condenada por la ciudadanía, mientras las autoridades han señalado que trabajan para esclarecer los hechos; sin embargo, hasta el momento no se ha identificado a posibles responsables de atacar a la población huiteca.

Por parte de la administración del presidente Bernardo Arévalo, las acciones tomadas incluyen el desarrollo de una investigación interna en el Ejército para determinar su actuar el día de la agresión. También se hicieron relevos en la entidad castrense.

El Gobierno de Guatemala entregó el pasado 8 de octubre al MP el informe tras las averiguaciones que realizó una comisión multidisciplinaria del Ministerio de la Defensa Nacional.

De acuerdo con el Gobierno, el Ejército no estuvo involucrado en los ataques armados y tampoco actuó para reprimir los atentados. En tanto, el ministro de Defensa, Henry Sáenz, ha dado a conocer que algunos soldados en el municipio escucharon detonaciones sin identificar y por ello decidieron realizar "disparos disuasivos controlados de advertencia".

Caso elevado a Mayor Riesgo

El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, fue designado para conocer las diligencias relacionadas con el caso de los ataques armados ocurridos en Huité, Zacapa.

Según la información compartida, el expediente será remitido a la referida judicatura debido a que la Cámara Penal decidió elevar a mayor riesgo lo relacionado con los acontecimientos registrados el pasado 27 de septiembre durante un evento deportivo.

* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7

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