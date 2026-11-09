 Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa
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Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa

Los hechos violentos ocurridos a finales de septiembre cobraron la vida de ocho personas.

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Fotografía que muestra un moño negro al ingreso de Huité, Zacapa, tras los ataques que cobraron siete vidas., EFE
Fotografía que muestra un moño negro al ingreso de Huité, Zacapa, tras los ataques que cobraron siete vidas. / FOTO: EFE
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El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, fue designado este viernes 9 de noviembre para conocer las diligencias relacionadas con el caso de los ataques armados ocurridos en Huité, Zacapa, donde perdieron la vida ocho personas.

Según la información compartida, el expediente será remitido a la referida judicatura debido a que la Cámara Penal decidió elevar a mayor riesgo lo relacionado con los acontecimientos registrados el pasado 27 de septiembre durante un evento deportivo.

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