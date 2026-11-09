Elevan a Mayor Riesgo el caso de los ataques armados en Huité, Zacapa

El Juzgado de Mayor Riesgo A, a cargo de la jueza Claudette Domínguez, fue designado este viernes 9 de noviembre para conocer las diligencias relacionadas con el caso de los ataques armados ocurridos en Huité, Zacapa, donde perdieron la vida ocho personas.
Según la información compartida, el expediente será remitido a la referida judicatura debido a que la Cámara Penal decidió elevar a mayor riesgo lo relacionado con los acontecimientos registrados el pasado 27 de septiembre durante un evento deportivo.