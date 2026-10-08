Ataques en Huité: Arévalo anuncia relevos en el Ejército

El presidente de la república, Bernardo Arévalo, confirmó este jueves 8 de octubre que ya fue emitido el informe que elaboró una comisión multidisciplinaria del Ejército de Guatemala con respecto a los hechos violentos ocurridos en Huité, Zacapa, donde murieron ocho personas.
Durante la conferencia de prensa "La Ronda", en el Palacio Nacional de la Cultura, el gobernante reiteró las condolencias para las familias de las víctimas y enfatizó que el Estado les debe la verdad y la justicia, por lo que manifestó la disposición de su Gobierno de trabajar para "saldar esas deudas".
En ese contexto, confirmó que se tomaron decisiones, entre estas que el informe sea entregado al juzgado correspondiente y al Ministerio Público (MP) para que se adelante la investigación de los hechos y se deriven las responsabilidades correspondientes.
"El Ejército de Guatemala, como parte del gobierno de la república, es una institución sometida al respeto irrestricto de la ley y colaborará con las autoridades judiciales en el esclarecimiento de estos hechos", dijo el gobernante.
Además, explicó que aunque el informe no está sujeto a reserva por razones de seguridad nacional, si lo está por disposición y a criterio de las autoridades judiciales.
Al respecto, el ministro de la Defensa Nacional, Henry Sáenz, reveló que el informe constata que el despliegue del personal militar en Huité tuvo como propósito la colocación de puestos de registro y control en los principales accesos al casco urbano.
"El informe establece que al escucharse detonaciones y no tenerse identificada una amenaza ni conocerse el motivo de las detonaciones, el personal militar realizó disparos disuasivos controlados de advertencia para salvaguardar la vida y la integridad física", señaló.
Además, según detalló, el documento establece que se tomó la decisión de no ingresar al enfrentamiento armado con el propósito de evitar un posible escalonamiento de violencia y mayores riesgos.
"Tras recibir el informe, el presidente Arévalo me instruyó para remitirlo al MP junto con la documentación que acompaña al mismo. En cumplimiento de la instrucción, ya fue entregada a través de la judicatura correspondiente y va en camino al MP para ser incorporada a la investigación que está en desarrollo", agregó el funcionario.
A la vez que compartió que se incluye a 107 militares en todas sus jerarquías, incluidos oficiales y tropa, quienes quedaron a disposición de la Fiscalía.
Relevos en el Ejército
Arévalo indicó que también se han tomado medidas con el propósito de facilitar la investigación judicial y y que se realicen todas las diligencias y peritajes necesarios para esclarecer los hechos en Huité, Zacapa.
Estas incluyen el relevo de mando del jefe del Estado Mayor de la Defensa Nacional, general de División José Giovani Martínez Milián, quien pasó a ocupar otro puesto del servicio. En su lugar asumió Moisés Alexander López López.
También fue relevado el comandante de la Segunda Brigada de Infantería con sede en Zacapa. A la vez que se ha concentrado a la brigada involucrada, poniendo a disposición del Ministerio Público, su personal, su armamento y su equipo.
"Estas son decisiones administrativas, no las conclusiones judiciales del caso. Corresponde al Ministerio Público establecer los hechos y derivar las responsabilidades correspondientes. El gobierno reitera su plena colaboración en este mes en curso", concluyó el gobernante.