TorTrix, sorprendió al mercado con el lanzamiento de una exclusiva colección de ropa, fruto de una colaboración con cuatro talentosos artistas 100% chapines: Kuul Kidd, Skary, Late Night Coffee Studio y Spaint.
Esta innovadora iniciativa no solo celebra la rica identidad cultural de Guatemala, sino que también rinde homenaje a la nostalgia de los sabores retro de TorTrix, ofreciendo a los consumidores una original forma de conectar con una marca que ha sido parte importante de la vida de generaciones de guatemaltecos.
Desde hace muchos años, TorTrix ha abanderado la celebración de "lo chilero de ser Chapín". La decisión estratégica de unir fuerzas con talento cien por ciento guatemalteco no solo busca visibilizar la creatividad local, sino que también refuerza el deseo de TorTrix de representar la autenticidad y la riqueza que define a la identidad chapina, demostrando que en el país el talento artístico es vasto y merece ser reconocido.
TorTrix emprendió una minuciosa investigación y selección de cuatro artistas con trayectorias diversas y estilos únicos. La convocatoria estuvo abierta a una amplia gama de creadores, incluyendo muralistas y grafiteros, con el objetivo de asegurar una representación genuina de la diversidad artística guatemalteca. Cada artista aportó su perspectiva única, logrando una armoniosa correspondencia entre sus diseños y los cuatro diferentes sabores de TorTrix edición retro que fueron relanzados este año.
La colección de ropa se integra perfectamente en la campaña actual de la marca, titulada "Probalos por primera vez, ¡Otra vez!". Esta campaña invita a los consumidores a redescubrir y revivir la experiencia de los sabores que han forjado la historia y el legado de TorTrix a lo largo de más de seis décadas. Los inconfundibles sabores de barbacoa, limón, picante y queso, son los protagonistas de esta celebración.
Vinicio Grazioso, gerente de marca de TorTrix, compartió su entusiasmo por esta colaboración. "Estamos emocionados de compartir esta noticia, en donde el talento chapín se une con la marca más chapina de todas, y celebramos nuestra nueva colección de ropa, que celebra a Guatemala y a cuatro sabores icónicos de la marca que nos han acompañado por más de 60 años", manifestó Grazioso.
Inspiración y Orgullo
Los artistas involucrados en el proyecto compartieron sus fuentes de inspiración y el significado personal que esta colaboración tiene para ellos. Skary, una de las talentosas diseñadoras, explicó su proceso creativo: "Me inspiré mucho en la nostalgia de la marca. A mí me ha acompañado TorTrix desde que soy niña y pues este ha sido el resultado. Mi diseño incorpora el sombrerito, un elemento icónico que es parte de los inicios de TorTrix, cuando la marca comenzó en Oriente". Skary también expresó su profunda satisfacción: "Me siento bastante feliz de esta colección, muy orgullosa también de haber participado en todo esto; se nota el amor de todos los artistas involucrados y la pasión que le hemos puesto a cada pieza".
Por su parte, Kuul Kidd, reconocido ilustrador y diseñador guatemalteco, encontró su inspiración en el distintivo sabor picante de TorTrix y en los entrañables recuerdos de su infancia. Sus diseños evocan momentos de alegría en los recreos escolares, las "chamuscas".
Kuul Kidd subrayó la relevancia de esta oportunidad para la comunidad artística local: "Es muy importante esta colaboración con TorTrix, porque nos da la oportunidad a artistas guatemaltecos de trabajar con marcas tan queridas y tan icónicas como lo es TorTrix, que es una marca guatemalteca que desde niños nos ha acompañado en los recreos, en las refacciones, y fue justo en eso en lo que yo me inspiré para hacer esta colección".
El artista también manifestó su agradecimiento y satisfacción por ser parte de un proyecto, considerándolo una inspiración para las nuevas generaciones que se inician en el diseño y el arte.
Kuul Kidd también invitó a otras marcas a seguir el ejemplo de TorTrix y a invertir activamente en el desarrollo y la promoción del arte y la cultura de Guatemala, reconociendo el vasto potencial creativo que reside en cada rincón del país.
Con información de Alex Meoño, Emisoras Unidas, 89.7*