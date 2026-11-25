Organizaciones llevan a cabo este miércoles, 25 de noviembre, una marcha para conmemorar el Día Internacional de la No Violencia contra las Mujeres, como una forma de solicitarles a las autoridades que se refuercen las acciones para proteger a esta población y exigir justicia por las víctimas.
Esta caminata avanza por distintas calles y avenidas de la Ciudad de Guatemala. El recorrido comenzó en la plaza de los Derechos Humanos y abarca áreas aledañas al Ministerio de Gobernación y el Congreso de la República. Se tiene previsto que concluya en la plaza de la Constitución.
Las integrantes de las agrupaciones sociales, encabezadas por el Movimiento de Mujeres 25 de Noviembre, portan mantas con una serie de mensajes para exponer la situación actual que enfrenta la población femenina. "Por la vida de las mujeres"; "#JusticiaParaLasNiñas", "Hablamos por las niñas que no tienen voz", "Por la vida de las mujeres, estamos aquí", se lee en algunas.