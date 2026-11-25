Después de 15 años de ausencia, la reconocida cantante colombiana, Shakira volverá a encontrarse con sus seguidores guatemaltecos con un esperado concierto que promete convertirse en uno de los acontecimientos musicales más importantes de 2027. La artista confirmó su regreso al país como parte de su gira internacional Las Mujeres Ya No Lloran World Tour, un espectáculo que reúne sus grandes éxitos, su evolución musical y una nueva etapa artística que ha conquistado escenarios alrededor del mundo.
La cita está programada para el 23 de enero de 2027 en el Estadio Cementos Progreso, donde miles de fanáticos tendrán la oportunidad de disfrutar en vivo de una de las figuras más influyentes de la música latina. El anuncio ha generado expectativa entre sus seguidores, especialmente porque han transcurrido 15 años desde la última presentación de Shakira en Guatemala.
Su regreso representa una oportunidad para revivir algunos de los temas que han marcado distintas generaciones y disfrutar de las nuevas canciones que forman parte de su repertorio.
Cabe destacar que uno de los detalles que más interesa a los fanáticos es la venta de entradas. Según la información anunciada, la preventa exclusiva para clientes de Banco Promerica con tarjetas Visa de débito y crédito se realizará el próximo 27 de noviembre de 2026. Esta primera etapa de venta estará habilitada exclusivamente para usuarios que cuenten con tarjetas Visa de Banco Promerica, por lo que se recomienda estar atentos a los canales oficiales para conocer más detalles de todas las condiciones.
Más del concierto de Shakira
Con una trayectoria que supera las tres décadas, Shakira se ha consolidado como una de las artistas latinoamericanas más reconocidas internacionalmente. Canciones como Hips Don't Lie, Waka Waka, Antología, La Tortura y Las de la Intuición forman parte de un repertorio que ha acompañado a millones de personas.
Su gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour celebra precisamente esa capacidad de reinventarse, combinando sus clásicos con las nuevas propuestas musicales que han marcado su carrera reciente.
Ahora, Guatemala se prepara para recibir nuevamente a la barranquillera en una noche que promete emociones, baile y mucha música. Después de 15 años, la espera de sus fanáticos está por terminar.