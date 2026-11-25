El 25 de noviembre de 2020 el fútbol mundial y Argentina perdieron a Diego Armando Maradona, una de las figuras más influyentes y controvertidas de la historia del deporte. Hoy se cumplen exactamente seis años de su fallecimiento y su ausencia continúa marcando de manera profunda la memoria colectiva. No se trató solo de un jugador excepcional, sino de un símbolo que condensó genialidad, pasión popular y las contradicciones propias de una vida intensa. Su partida dejó un vacío que ninguna otra estrella ha logrado llenar por completo, y en ciudades como Buenos Aires o Nápoles su recuerdo sigue tan vivo como el día en que se fue.
En el terreno de juego, Maradona alcanzó cotas que pocos han rozado. Con la selección argentina condujo al equipo al título de la Copa del Mundo de 1986, donde su actuación ante Inglaterra se convirtió en leyenda: el tanto marcado con la mano que él mismo bautizó como "la mano de Dios" y el extraordinario regate que aún se recuerda como el gol del siglo. En el Napoli transformó a un club humilde en bicampeón de Italia y se convirtió en un ídolo absoluto para una ciudad que lo adoptó como propio. Su dominio del balón, su visión de juego y esa capacidad casi inexplicable para aparecer en los momentos decisivos lo sitúan, para gran parte de los aficionados, en la cima absoluta del fútbol junto a nombres como Pelé o Messi, aunque con un estilo singular e irrepetible.
La vida de Diego Maradona
Fuera de las canchas, la existencia de Maradona fue tan turbulenta como brillante resultó su trayectoria deportiva. Las adicciones, los problemas de salud y los escándalos públicos acompañaron gran parte de su vida adulta y mostraron que detrás del mito habitaba un hombre vulnerable. Esas sombras no restaron mérito a su talento, pero sí humanizaron su figura y alimentaron debates interminables sobre la posibilidad de separar al deportista de la persona. A pesar de ello —o quizá precisamente por ello—, millones lo veneraron y continúan haciéndolo, reconociendo en él no solo al crack, sino al chico de Villa Fiorito que llegó a lo más alto sin olvidar nunca sus orígenes.
Seis años después, el legado de Diego Maradona permanece intacto en cada niño que sueña con repetir sus gestas, en los murales que decoran barrios populares y en las conversaciones que aún discuten cuál fue su mejor gol o su partido más memorable. Su influencia trasciende el deporte y forma ya parte de la identidad cultural argentina y de la historia global del fútbol.
Aunque el tiempo transcurre, el "Diez" sigue siendo eterno y recuerda que la grandeza, con todas sus luces y sus sombras, es capaz de inspirar a generaciones enteras. En este aniversario, el homenaje más sincero consiste en seguir jugando y soñando como él lo hacía: con el corazón en la mano y el balón a los pies.