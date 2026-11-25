La ilusión de Costa Rica de ser sede de Miss Universo 2027 se vio empañada rápidamente por una declaración oficial de la organización del certamen, que desmiente el anuncio y designa a Vietnam como el verdadero anfitrión.
Este giro inesperado ocurrió este 24 de noviembre, apenas horas después de que el país centroamericano celebrara con entusiasmo la noticia.
La noche anterior, millones de costarricenses celebraron con júbilo la noticia de que su nación albergaría el prestigioso concurso de belleza en 2027.
El anuncio se realizó a través de un video proyectado al finalizar la gala de Miss Universo 2026, celebrada en San Juan, Puerto Rico, donde Jennifer Barreto fue coronada. Este momento generó gran optimismo y expectativas para el país.
El Grupo Legacy Holding, S.A. de C.V. ("MU East"), aclaró a través de sus canales oficiales que la decisión anunciada al final de la última edición de Miss Universo no tiene validez.
Explicaron que, de acuerdo con el llamado Acuerdo de la Master Hemisphere, el derecho de elegir el país anfitrión para la edición número 76 corresponde exclusivamente a MU East, ya que la organización alterna la sede cada año comenzando con la edición 2026, organizada previamente por MU West.
"El Grupo Legacy Holding, S.A. de C.V. ("MU East") está al tanto del anuncio hecho al final de la edición del concurso de Miss Universe en relación con un país anfitrión propuesto para el certamen número 76. MU West no tenía derecho a hacer ese anuncio, según el acuerdo de la Master Hemisphere, el derecho a elegir el país anfitrión para el concurso 76 de Miss Universe International pertenece a MU East", señalaron en un comunicado.
Según el Acuerdo de la Master Hemisphere, MU East y MU West alternan anualmente en la organización del certamen, comenzando con el del 2026, que fue organizado por MU West.
Más detalles
Miss Universo East confirmó que para 2027 la organización tiene control total sobre la planeación, desarrollo y producción del evento. Subrayaron que ya ejercieron su derecho a escoger la sede en junio de 2026, seleccionando a Vietnam, por lo que la información sobre Costa Rica fue desacreditada públicamente.
La organización también enfatizó que el acuerdo entre ambas partes sigue vigente y no ha sido suspendido ni modificado. Agregaron que MU West no respondió a una notificación formal por infracción enviada en septiembre de 2026.
MU East solicitó a directores nacionales, delegados, gobiernos, autoridades turísticas, patrocinadores y otras partes interesadas que ignoren cualquier anuncio que designe a Costa Rica como la próxima sede, y aclaró que no debe considerarse válida dicha designación para el certamen del año entrante.
La edición actual de Miss Universo tuvo su gala final en San Juan, Puerto Rico, donde Jennifer Barreto obtuvo la corona, y en ese evento fue cuando se difundió mediante un video la supuesta información sobre Costa Rica como país anfitrión.