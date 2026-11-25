La retirada de Cristiano Ronaldo de la selección de Portugal continúa generando opiniones y reacciones en el mundo del fútbol. La inesperada forma en que terminó su trayectoria con el combinado nacional ha despertado el debate sobre el reconocimiento que merece una de las figuras más importantes de la historia del deporte. En medio de la polémica, varias personalidades han expresado su desacuerdo con la manera en que se produjo su salida y han solicitado que su legado sea valorado por encima de cualquier diferencia. Una de las voces más destacadas ha sido la de Pep Guardiola, quien decidió pronunciarse en defensa del delantero portugués.
Durante una conversación con el exfutbolista brasileño Romário, difundida a través de Romário TV, el entrenador español manifestó que Portugal no debería permitir que Cristiano abandone la selección de esa manera. Guardiola hizo un llamado a la Federación Portuguesa de Fútbol para que encuentre una solución que permita reconocer la extraordinaria carrera del atacante. "La Federación Portuguesa de Fútbol debe garantizar un final digno para la carrera de Cristiano Ronaldo. Ambas partes deben hacer un esfuerzo para garantizar una despedida a la altura. Cristiano Ronaldo no debería dejar la selección portuguesa de esta manera. No pueden dejarlo ir así", expresó el técnico.
Guardiola asegura que la despedida de CR7 debe ser a la altura de su carrera
Asimismo, Guardiola destacó la importancia de valorar la trayectoria de Ronaldo en su conjunto y no permitir que los desacuerdos recientes opaquen sus contribuciones al fútbol portugués. Para el entrenador, el delantero merece despedirse rodeado del reconocimiento y el cariño de sus compatriotas. "Hay jugadores especiales y Cristiano ha sido uno de ellos. Tienen que hacer una fiesta y que se sienta querido. Una trayectoria no se juzga por dos meses o por el no entendimiento con dos personas", afirmó.
La controversia que rodeó la salida de Cristiano estuvo relacionada con una serie de diferencias con el seleccionador Jorge Jesus y con decisiones tomadas durante las últimas convocatorias. Los desacuerdos fueron aumentando hasta provocar un distanciamiento entre el jugador y la estructura de la selección. Finalmente, el 5 de noviembre de 2026, Ronaldo anunció su retirada del combinado nacional, poniendo fin a una etapa que había comenzado en 2003. Posteriormente, Portugal realizó un reconocimiento sin la presencia del delantero, una situación que no logró cerrar la polémica y que generó nuevas críticas en su entorno.