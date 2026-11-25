Jennifer Barreto, de 27 años, se coronó como Miss Universo 2026, marcando un hito sin precedentes en la historia del certamen al convertirse en la primera madre y esposa en obtener el codiciado título.
La puertorriqueña no solo hizo historia por su estado civil, sino también al ser la sexta representante de su isla en llevarse la corona y la segunda en lograrlo en su propio país, siguiendo los pasos de Denise Quiñones en 2001.
Este triunfo, en la 75.ª edición del concurso, redefine los estándares de belleza y empoderamiento femenino en la plataforma global.
Jennifer Barreto está casada con Jean Carlos Barreto, también puertorriqueño, de quien adoptó su apellido de casada. La pareja dio la bienvenida a su única hija, Penélope, en 2019, quien actualmente tiene siete años de edad.
La familia ha establecido su hogar en el estado de Texas, Estados Unidos, donde han construido una vida lejos de los reflectores, hasta ahora.
Aunque Jennifer Barreto no ostenta un cargo militar, su trayectoria profesional la ha llevado a desempeñarse como Especialista de Prevención para el Departamento de Guerra, una labor que complementa su formación académica.
Por su parte, su esposo, Jean Carlos Barreto, es sargento del Ejército estadounidense y juega un papel crucial en la logística de la 101.ª División Aerotransportada. Esta dinámica familiar, con ambos cónyuges dedicados a sus respectivas carreras y a la crianza de su hija, resalta el equilibrio que la nueva Miss Universo ha logrado mantener.
Apoyo total
Los familiares de Jennifer Barreto celebraron su histórica victoria en Miss Universo 2026, durante la final que se llevó a cabo la noche del martes en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.
Su esposo, Jean Carlos Barreto, describió como increíble la experiencia de presenciar desde el público el momento en que la puertorriqueña fue coronada como la nueva reina universal.
"Fue increíble. Estoy sin palabras. Estar aquí en el Coliseo y verla coronada... la euforia es increíble", expresó emocionado.
Barreto también destacó que el respaldo familiar estuvo presente desde que su esposa Jennifer tomó la decisión de competir por la corona internacional y aseguró que siempre confió en su determinación.
"Desde el principio hubo un soporte familiar. Cuando tomó la decisión, tomamos la decisión juntos. Nos preparamos. Va a ser increíble. Tiene una determinación, ya ustedes lo verán", manifestó.
Jean Carlos y Jennifer Barreto son padres de Penélope, de siete años, quien también estuvo esta noche entre el público observando el triunfo de su mamá.