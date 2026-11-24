La temporada navideña inició en el IRTRA, marcando uno de los momentos más esperados para las familias guatemaltecas. El parque Mundo Petapa se iluminó con luces, música y espectáculos.
Durante la inauguración, la atención se centró en el show musical "Navidad, el corazón de la magia", una producción artística diseñada para transmitir emoción y el auténtico espíritu navideño. Grandes y pequeños pudieron disfrutar de una puesta en escena que unió talento, música en vivo y efectos visuales, transportando a los visitantes a un mundo lleno de ilusión.
El espectáculo destacó por integrar a varios artistas que ofrecieron entretenimiento y sorprendieron al público. El montaje apostó por elementos distintivos que intensificaron la atmósfera mágica.
Mundo Petapa adoptó una decoración especial para la ocasión, con espacios adornados de manera temática y una iluminación que sumergió a los visitantes en una experiencia navideña total. Cada rincón del parque ofreció la oportunidad perfecta para fotografiarse, revivir tradiciones y vivir la emoción de una celebración que une a diversas generaciones.
La magia navideña también se trasladó al Parque de Diversiones Xetulul en Retalhuleu, donde los visitantes disfrutan de espectáculos en un entorno caracterizado por la arquitectura especial del parque y el ambiente propio de las fiestas de fin de año.
La Navidad también llega a Xetulul
La magia navideña no se limita a la capital; también se extiende al Parque de Diversiones Xetulul, ubicado en Retalhuleu. Allí, los visitantes podrán disfrutar de una variada programación de espectáculos en un entorno que combina la singular arquitectura del parque con el inconfundible espíritu de esta temporada del año. Xetulul ofrece una experiencia complementaria, donde la belleza de sus instalaciones se realza con la decoración y las actividades propias de la Navidad.
Ambos parques del IRTRA se consolidan como destinos ideales para que las familias guatemaltecas celebren la Navidad, ofreciendo un espacio seguro y lleno de alegría para crear nuevos recuerdos y fortalecer los lazos afectivos.
IRTRA reiteró su compromiso con la recreación y el bienestar de las familias, brindando opciones de entretenimiento de alta calidad durante una de las épocas más significativas del año.
Con información de Omar Solís, Emisoras Unidas Digital*