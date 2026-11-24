El fiscal general y jefe del Ministerio Público (MP), Gabriel García Luna, se refirió este martes 24 de noviembre al avance de las investigaciones del caso Solórzano Foppa - Aguilar. También abordó el proceso de depuración de la institución a su cargo, así como la lucha contra el crimen organizado y la corrupción en Guatemala. Además, reveló la existencia de denuncias contra posibles candidatos para el próximo proceso electoral.
Según el fiscal general, la investigación de los asesinatos de Juan Francisco Solórzano Foppa y Gustavo Aguilar Gamarro fue compleja y se mantuvo bajo reserva. Inicialmente, hubo "distractores" con la captura de dos personas a quienes se les había implantado un arma de fuego, presentándolos falsamente como autores. Sin embargo, la evidencia científica permitió al MP solicitar su falta de mérito. Las capturas de los verdaderos implicados se lograron 12 después de los hechos, tras aproximadamente 70 allanamientos.
Actualmente, los detenidos, incluyendo a los autores materiales, siete agentes de la Policía Nacional Civil y otras tres personas relacionadas, se encuentran protegidos en prisión. El MP maneja varias hipótesis, siendo la principal que el Barrio 18 no solo fue el autor material, sino también el intelectual del crimen, posiblemente como respuesta a la exposición de Solórzano Foppa en redes sociales sobre dicha pandilla. No obstante, no se descarta que haya sido un crimen encargado o pagado. Se estima un plazo de tres meses para presentar las acusaciones formales, con miras a un debate judicial entre enero y febrero.
La depuración interna del Ministerio Público
García Luna destacó que la investigación del caso de Solórzano Foppa no enfrentó bloqueos internos gracias a una fiscalía "depurada". Sin embargo, admitió que la administración anterior dejó "minas", refiriéndose a personas no visibles que obstaculizaban el trabajo. Un ejemplo citado fue el caso del fiscal Stuardo Campos, donde las acciones en tribunales fueron contrarias a la política de persecución penal garantista del nuevo MP. El fiscal general enfatizó la necesidad de una política criminal coherente y abandonada por años.
El titular del MP también reveló la existencia de "caras no tan visibles" que permitieron a estructuras criminales operar dentro de la institución. Mencionó el caso de un exdirector de seguridad del MP, quien, al asumir García Luna, fue reasignado a un puesto en la Dirección de Investigación Criminal (DICRI) donde nunca había estado, y sobre quien pesa una orden de aprehensión por corrupción y narcotráfico. Esta situación evidencia cómo el crimen organizado se integró y operó con la anuencia de autoridades pasadas.
En cuanto a nombres específicos, García Luna se refirió al exfiscal Rafael Curruchichi, exjefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI), como parte de las "minas". Describió cómo una solicitud de aprehensión sólida fue anulada por un juez, dando la pauta de alianzas internas. El entrevistado confirmó que hay una lucha interna contra grupos criminales organizados que quedaron en el MP, y que se están identificando y removiendo a estas personas, aunque el proceso es complejo y requiere pruebas sólidas.
Otros casos relevantes y cooperación internacional
Durante la entrevista, García Luna actualizó sobre otros casos de alto perfil. Respecto a la Universidad de San Carlos (USAC) y el presunto fraude electoral de Walter Mazariegos, el MP ha tenido una intervención limitada debido a amparos de la Corte de Constitucionalidad, solo pudiendo actuar en la no inscripción de estudiantes.
Por aparte, se refirió a la relación con Estados Unidos e hizo referencia a que ha mejorado significativamente. García Luna explicó que, a diferencia de la administración anterior que solo tenía contacto con una agencia, ahora existe una cooperación completa y un valioso intercambio de información. Esta colaboración es crucial para combatir el crimen transnacional, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas, que ya no solo son de paso, sino que se asientan en Guatemala.
Ola de violencia y desafíos electorales
El fiscal general analizó la actual ola de violencia en el país, vinculándola a la proximidad del proceso electoral. Describió un "caldo de cultivo" de política, narcotráfico y financiamiento ilícito, que se agrava por la invisibilización histórica de grupos criminales en la capital.
La violencia, como la reciente matanza en una discoteca, es producto de la lucha por el control territorial entre narcotraficantes y pandillas. García Luna afirmó que se puede detener esta violencia mediante una confrontación estratégica y la coordinación con el Ministerio de Gobernación, a pesar de que el crimen organizado también ha infiltrado otras instituciones.
Por aparte, indicó que el MP tiene investigaciones en curso contra financistas provenientes del crimen organizado y contra precandidatos a la presidencia y otros cargos de elección popular. Además, se ha creado la primera unidad de ciberdelitos dentro de Crimen Organizado para combatir la desinformación y los mensajes intimidatorios en redes sociales, y se busca la aprobación del convenio de Budapest para fortalecer estas capacidades.
Asimismo, García Luna reiteró que la depuración interna del MP es un proceso continuo y necesario, que busca erradicar a fiscales comprometidos con grupos criminales. Enfatizó que cualquier funcionario público, incluyendo magistrados, el presidente actual o expresidentes, es susceptible a una solicitud de retiro de inmunidad si existe una denuncia fundamentada.
Finalmente, el fiscal reconoció haber recibido amenazas desde la primera semana en el cargo, considerándolo parte del trabajo, y aseguró que se está trabajando para garantizar la seguridad de todos los fiscales amenazados.