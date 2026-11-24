El Ministerio Público (MP) confirmó este martes, 24 de noviembre, que presentó una solicitud de retiro del derecho de antejuicio en contra de la jueza Abelina Cruz Toscano, titular del Juzgado de Mayor Riesgo D, por posibles resoluciones emitidas de forma irregular dentro del caso Odebrecht.
El fiscal general, Gabriel García Luna, explicó que luego de realizar el análisis respectivo se encontró que hay una serie de fallos que se dictaron por parte de la juzgadora, a pesar de que existían otros que ordenaban cuestiones distintas, los cuales fueron emitidos por tribunales superiores, incluso de la propia Corte de Constitucionalidad.
Las declaraciones del funcionario se dieron durante una entrevista en el programa A Primera Hora, de Emisoras Unidas, donde detalló que la idea de hacer el planteamiento para que se le pueda retirar la inmunidad a la togada es que se pueda profundizar en las averiguaciones para determinar las posibles anomalías.
El jefe del ente investigador agregó que la entidad cuenta con denuncias en contra de Cruz Toscano por otros casos, a las cuales se les da el seguimiento de forma responsable para esclarecer los señalamientos.
De igual forma, recordó que el antejuicio es una prerrogativa que tienen ciertos funcionarios, pero si se logra que la Corte Suprema de Justicia lo retire, ya pueden ser investigados totalmente, como cualquier ciudadano que no tiene ese derecho.
"La idea no es solo presentarlas (solicitudes de retiro de inmunidad), sino que la Corte, después del trámite del antejuicio, dé la oportunidad de poder investigarla por los delitos que se van planteando", puntualizó.