Un video que circula en redes sociales ha generado impacto al mostrar los momentos posteriores a un aparatoso accidente de motocicleta en la alcaldía Miguel Hidalgo, en Ciudad de México, donde un joven de 20 años sufrió una grave lesión luego de perder el control de su vehículo y quedar con uno de sus pies atrapado en la estructura de la unidad.
En las imágenes se observa al motociclista sentado sobre su vehículo, visiblemente adolorido y con el pantalón desgarrado. El joven tiene el pie izquierdo prensado entre las piezas de la motocicleta, mientras presenta heridas en las manos y las piernas. La escena evidencia la dificultad que enfrentó para liberarse tras el percance.
De acuerdo con los reportes, el accidente ocurrió alrededor de las 09:10 horas del 22 de noviembre de 2026. El joven se desplazaba a bordo de una motocicleta Italika FT200, modelo 2026, cuando presuntamente circulaba a excesiva velocidad, perdió el control y derrapó hasta caer sobre el pavimento.
Durante el impacto, su pie izquierdo quedó atrapado entre el amortiguador y la rueda trasera de la motocicleta, lo que complicó su situación y obligó a solicitar apoyo de los cuerpos de emergencia para auxiliarlo.
Diagnóstico fue reportado como politraumatismo.
Paramédicos acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria al joven, quien posteriormente fue trasladado a un hospital debido a las lesiones que presentaba. Su diagnóstico fue reportado como politraumatismo.
El video ha llamado la atención por la forma en que quedó atrapada la extremidad del motociclista y por las heridas que sufrió tras la caída.
Hasta el momento, las autoridades no han precisado las causas exactas que provocaron el derrape ni se ha dado a conocer una actualización sobre el estado de salud del joven.