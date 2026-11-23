Del 23 al 27 de noviembre, Grupo UMA lleva a cabo jornadas de concientización y entrega de cascos en cinco puntos del departamento de Guatemala como parte de su campaña #UsaTuCascoVos, una iniciativa que busca fortalecer la seguridad vial y reducir accidentes mediante el uso correcto del casco entre motociclistas.
Durante estos días, la compañía realizará actividades de sensibilización y entrega de cascos como parte de su compromiso con la protección de los motociclistas y la movilidad responsable. Las jornadas, organizadas junto al Departamento de Tránsito de la Ciudad de Guatemala, se enfocan en transmitir la importancia de llevar el casco siempre y conducir de forma preventiva para minimizar riesgos en las vías públicas.
La motocicleta es el medio de transporte esencial para miles de guatemaltecos, desde trabajadores hasta emprendedores. No obstante, su uso requiere responsabilidad individual y colectiva: respetar las normas de tránsito, conducir con precaución y equiparse adecuadamente es fundamental para la seguridad.
La campaña dio inicio este lunes, 23 de noviembre, con la entrega de cascos en el municipio de Amatitlán, en la calle hacia La Ceiba.
Seguridad vial y protección personal
#UsaTuCascoVos busca reafirmar que el casco es mucho más que un requisito legal: es una herramienta vital para proteger la vida en caso de accidente. Grupo UMA y sus marcas Pulsar y Boxer estarán presentes en cinco municipios y sectores del departamento de Guatemala, acercando la campaña a los lugares de circulación habitual de motociclistas.
- Lunes 23 de noviembre: Amatitlán, Calle hacia La Ceiba, a un costado del estadio
- Martes 24 de noviembre: San Pedro Ayampuc, Boulevard Principal
- Miércoles 25 de noviembre: Mixco, Boulevard El Naranjo
- Jueves 26 de noviembre: Zona 18, Boulevard San Rafael
- Viernes 27 de noviembre: Zona 6, La Parroquia, frente a Elektra
Las actividades se desarrollarán de 8:30 a 12:00 y estarán enfocadas en educar sobre el uso correcto del casco, promover el respeto a las señales de tránsito y fortalecer una cultura de prevención. Además de la entrega de cascos, habrá activaciones de las marcas aliadas para fomentar la responsabilidad entre los conductores.
La campaña apuesta a marcar una diferencia: detrás de cada motociclista hay familias y trabajos que dependen de un regreso seguro. Fomentar el uso del casco es promover el cuidado de la vida y la responsabilidad compartida en las calles.
Desarrollo, movilidad y responsabilidad social
Grupo UMA se compromete a impulsar la movilidad segura no solo a través de sus productos, sino mediante acciones de responsabilidad social que tengan impacto positivo en las comunidades. La campaña también enfatiza el rol de todos los actores de la movilidad —motociclistas, automovilistas, peatones y autoridades— en construir entornos viales más seguros.
#UsaTuCascoVos invita a los motociclistas guatemaltecos a transformar la prevención en hábito diario. Cada trayecto merece atención y responsabilidad: usar el casco, respetar las señales y conducir con precaución protege tanto al conductor como a quienes comparten la vía.
Grupo UMA, distribuidor de marcas como Bajaj, Pulsar y Boxer en Centroamérica, refuerza así su compromiso con la seguridad vial, la prevención y el bienestar de las personas en todos los trayectos.