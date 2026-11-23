Sin lugar a dudas, Centroamérica comienza a ganar protagonismo en el certamen Miss Universo 2026. Tres países de la región lograron posicionarse entre los trajes nacionales más votados, pero Guatemala todavía tiene la oportunidad de avanzar en esta competencia y sus seguidores pueden ser clave para conseguirlo.
La organización de Miss Universo compartió en sus redes sociales una publicación con los países que han recibido más votos hasta el momento, acompañada del mensaje: Estos son los trajes nacionales más votados hasta ahora. Haz brillar a tu país y vota ahora. En el listado aparecen Nicaragua, Honduras y Costa Rica, que consiguieron destacar entre las propuestas internacionales.
Sin embargo, la ausencia de Guatemala en esta selección hace que el apoyo de los guatemaltecos cobre especial importancia para impulsar a su representante. Los tres países de Centroamérica que aparecen en la selección publicada por la organización son: Nicaragua, Honduras y Costa Rica
Sus representantes consiguieron posicionar sus trajes nacionales entre los favoritos del público, compartiendo espacio con candidatas de países como Venezuela, Chile, República Dominicana, Filipinas, Nigeria y Cuba, entre otros. Aunque Guatemala no aparece en el listado de los países más votados compartido por Miss Universo, los guatemaltecos todavía pueden apoyar a su representante para ayudarla a avanzar en esta competencia.
La competencia de Miss Universo
Según la organización, las votaciones se realizan mediante la aplicación oficial MU Fan App, una plataforma habilitada para que los seguidores del concurso puedan respaldar a sus candidatas favoritas. Para participar, debes descargar la aplicación, ingresar a la sección de votaciones, buscar a Guatemala y seleccionar a la representante para emitir tu voto.
La invitación es a que los guatemaltecos se sumen y hagan sentir su apoyo. Cada voto representa una oportunidad para que el traje nacional de Guatemala consiga mayor visibilidad y pueda posicionarse entre los favoritos del público. Guatemala todavía puede hacer historia. Si quieres que el país avance en Miss Universo 2026, este es el momento de apoyar a su representante y hacer que su traje nacional brille en la competencia.