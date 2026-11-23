Durante el pasado fin de semana se registraron cinco balaceras en las zonas 3, 9 y 18 de la capital, así como en Chinautla, que dejaron un saldo de 11 personas muertas y tres heridas. La violencia en Guatemala ha experimentado una nueva escalada, una situación que fue analizada este lunes en el programa "A Primera Hora" de Emisoras Unidas, donde se entrevistó al exviceministro de Gobernación, Axel Romero.
Romero explicó que los recientes hechos violentos son el resultado de varios factores. Destacó la influencia del contexto político que ha provocado distorsión en los temas de seguridad, mencionando la presión ejercida desde Estados Unidos al clasificar pandillas y narcotraficantes como terroristas. Para el exfuncionario, esto genera nerviosismo y provoca una escalada de violencia mientras los grupos criminales buscan consolidar su liderazgo territorial.
Señaló que la falta de liderazgo y la "anomia" dentro del sistema de seguridad agrava la situación, en especial cuando las estrategias estatales no son integrales ni coordinadas. Romero indicó que el proceso violento está ligado tanto a pugnas territoriales entre bandas como a la reacción de las autoridades tras presiones internacionales.
El exviceministro mencionó que desde hace cinco años se nota una tendencia al alza en la violencia en el departamento de Guatemala, cuando el Cártel Jalisco Nueva Generación comenzó a operar con la Mara Salvatrucha como brazo ejecutor. Indicó que es la primera vez que un cártel internacional utiliza a una pandilla local como aliado estratégico, lo que ha desencadenado conflictos tanto en la frontera como en el área metropolitana.
Romero aseguró que el enfrentamiento, especialmente en centros nocturnos de la ciudad, responde a la disputa por la distribución de drogas. La Mara Salvatrucha, fortalecida por su vínculo con el cártel, está desplazando a otras bandas en la zona central. Esta competencia, sumada a la presión de ser catalogados como terroristas, intensifica la lucha por el control territorial antes de que las autoridades intervengan o se impongan estados de excepción.
Importancia de abordar planes de seguridad
Según el entrevistado, la motivación económica del crimen organizado impulsa a los grupos a buscar la hegemonía antes de que el Estado recupere el control. Señaló que este fenómeno viene desde hace años, con ciclos de violencia aguda seguidos de periodos de calma relativa, a menudo marcados por negociaciones implícitas con sectores estatales.
El experto subrayó la importancia de una coordinación interinstitucional y de un plan nacional de seguridad de mediano plazo para enfrentar el problema estructural, enfatizando que la actual crisis institucional dificulta cualquier avance real. Sin objetivos claros, la lucha contra delitos como el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas se mantiene fragmentada y poco efectiva.
Romero advirtió que mientras las fuerzas de seguridad no estén articuladas ni exista una política sostenida y estratégica, la convivencia con el crimen seguirá marcando la realidad guatemalteca. Confirmó que la violencia, antes focalizada en zonas fronterizas, está llegando a la capital y que el país enfrenta una situación sin precedentes de autoridad casi absoluta por parte de estructuras criminales en diferentes territorios.