El mercado de los combustibles refleja nuevos cambios este lunes, 23 de noviembre, con una reducción de al menos un quetzal por galón, en comparación con los costos que se observaban la semana pasada en Guatemala.
Según un monitoreo realizado este lunes, 23 de noviembre, los valores promedio de los carburantes en la modalidad de autoservicio en el área metropolitana son los siguientes:
- Gasolina regular - Q27.19
- Gasolina súper - Q29.69
- Diésel - Q38.39
Las autoridades mantienen las acciones de verificación en los expendios de combustibles con el objetivo de detectar posibles irregularidades y garantizar el despacho adecuado y manejo de precios sin sobrevaloración para los consumidores.
Las acciones forman parte del Plan Centinela y se desarrollan en la Ciudad de Guatemala y en cabeceras departamentales.
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Extienden exención de impuestos a los combustibles
El Congreso de la República aprobó la semana pasada las reformas al Decreto 22-2026, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, con las que se extiende por un periodo de seis meses la eliminación de impuesto a los combustibles.
Con la aprobación del Decreto 31-2026, los consumidores continuarán pagando menos por el galón de diésel y gasolina (regular y súper) durante otros seis meses, al eliminarse el cobro del Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP) y del Impuesto al Valor Agregado (IVA).
El Congreso indicó que este beneficio, también frena el aumento de la canasta básica, respaldando de manera directa la economía de las familias guatemaltecas.
El Decreto 22-2026 del Organismo Legislativo, Ley de Exención Tributaria Temporal de Emergencia al Consumidor de Combustibles, establece la suspensión del cobro de los impuestos a los carburantes.
La medida para reducir los precios al consumidor vencía el 31 de diciembre de 2026, pero la misma fue extendida por un período de seis meses, es decir, hasta junio de 2027.