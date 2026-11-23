Las fuerzas de seguridad capturaron este lunes, 23 de noviembre, a un hombre señalado de ser el presunto responsable de cometer un ataque armado en la colonia La Brigada, zona 7 de Mixco, donde dos personas resultaron heridas, entre ellas un adolescente de 17 años.
El operativo se llevó a cabo en la colonia San Ignacio, en esa misma localidad, donde los agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) localizaron al sospechoso, de 18 años de edad, quien intentaba darse a la fuga luego del incidente.
De acuerdo con la información de la entidad de seguridad, los agentes de la comisaría 16 iniciaron un operativo de búsqueda para localizar a los responsables del hecho, quienes presuntamente huyeron a bordo de una motocicleta. Sin embargo, al notar la presencia de las fuerzas de seguridad, los presuntos sicarios abandonaron el vehículo de dos ruedas, un sudadero y un arma de fuego que se presume habría sido utilizada durante el ataque.
Las autoridades indicaron que las investigaciones continúan para identificar y capturar a otro presunto implicado en el hecho.
El detenido fue puesto a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, donde deberá solventar su situación legal.