Diego Simeone continúa agrandando su legado en el fútbol español. El entrenador del Atlético de Madrid alcanzó un nuevo hito en su carrera al convertirse en el técnico con más victorias en la historia de LaLiga EA Sports, con un total de 345 triunfos en 567 partidos dirigidos. La histórica marca llegó tras la victoria por 0-3 del conjunto rojiblanco frente al Getafe, en el Coliseum, un resultado que le permitió superar el registro que durante años perteneció a Luis Aragonés.
Con este logro, Simeone dejó atrás las 344 victorias conseguidas por Aragonés en 757 jornadas, repartidas entre ocho equipos: Atlético de Madrid, Barcelona, Betis, Espanyol, Mallorca, Sevilla, Valencia y Oviedo. La diferencia entre ambos registros también refleja la extraordinaria regularidad del técnico argentino, quien ha alcanzado la cima de esta clasificación dirigiendo exclusivamente al Atlético de Madrid. Su capacidad para mantener al equipo competitivo durante tantas temporadas ha sido una de las claves de su éxito.
El camino de Simeone
El camino hacia este récord también lo llevó a superar a reconocidos entrenadores que dejaron huella en el campeonato español. Entre ellos figuran Miguel Muñoz, con 323 victorias; Ernesto Valverde, con 278; Manuel Pellegrini, con 271; Javier Irureta, con 259; Fernando Daucik, con 234; Marcelino García Toral, con 208; Javier Clemente, con 205, y Víctor Fernández, con 202. De esta manera, Simeone se consolida como una de las figuras más importantes en la historia de los banquillos de LaLiga.
La historia de este recorrido comenzó el 7 de enero de 2012, cuando Simeone debutó como entrenador del Atlético en el campeonato español con un empate sin goles frente al Málaga, en La Rosaleda. Una semana después, el 15 de enero, consiguió su primera victoria al imponerse por 3-0 al Villarreal en el Vicente Calderón. Desde entonces, el argentino ha construido una trayectoria marcada por la competitividad, la disciplina y una identidad de juego reconocible. Ahora, con 345 triunfos, su nombre queda inscrito en lo más alto de los registros históricos de LaLiga, reafirmando la dimensión de su legado en el fútbol español.