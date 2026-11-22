Este domingo 22 de noviembre por la noche terminó la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional, la cual dejó clasificaciones a la fase final para Municipal y Deportivo Guastatoya; el primero empató 0-0 en casa ante Antigua GFC hoy, y el segundo, goleó a Comunicaciones 4-1 anoche en el estadio David Cordón Hichos.
Con las clasificaciones del "Pecho Amarillo" y del "Mimado de la Afición" a la fase final, son cinco los clubes los cuales han sellado pasaporte para ir a la disputa del título nacional. Con anterioridad ya lo había logrado Antigua, Mixco y Xelajú.
Solo falta conocer al equipo que ocupará el sexto lugar en la lucha por la copa del Torneo Apertura 2026. Actualmente, San Pedro es casilla seis con 29 unidades y una diferencia de gol en cero (24 anotados y 24 recibidos).
Pero detrás de San Pedro hay cuatro equipos que matemáticamente aún pueden arrebatarle el boleto a los que hace su debut en la Liga Nacional, y son, por el orden de prioridades: Aurora, Cobán Imperial, Marquense y Comunicaciones.
Esto necesita Comunicaciones para ser de la fase final
Comunicaciones tiene 26 puntos y una diferencia de -5 (27 goles anotados, 32 recibidos). La fórmula matemática que necesita el "Albo" para lograr clasificar a la fase final y evitar un fracaso como en el Torneo Apertura 2025, donde no logró avanzar a la fase final (terminó de último del campeonato), es l siguiente:
- Paso 1: Ganar su partido por 3-0 a Xelajú M. C. en el estadio Cementos Progreso
- Paso 2: Que Aurora pierda uno de sus dos últimos partidos (ante Municipal de visitante el miércoles o ante Cobán Imperial el sábado en casa -estadio Santo Domingo de Guzmán-)
- Paso 3: Que Cobán Imperial pierda el sábado en su visita a Mixco
- Paso 4: Que Marquense pierda el sábado en su visita a Malacateco
- Paso 5: Que San Pedro pierda 0-2 de local ante Guastatoya