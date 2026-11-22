Deportivo Marquense se jugaba su última carta en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional con el objetivo de sumar tres puntos y quedar con vida y opciones, aunque sean pocas, para el cierre de la fase regular, pero para ello debía vencer a un cuadro del Aurora, que llegó también con la misión de hacer un partido perfecto y llevarse el triunfo para aspirar a uno de los boletos que da acceso a la fase final.
Guastatoya había goleado a Comunicaciones y Municipal sumó un punto ante Antigua en casa, y estaba a la espera de conocer el resultado del "Aurinegro", ya que, si el representativo capitalino perdía o empataba ellos lograba un espacio en la fase final.
Apertura 2026: Marquense 0-1 Aurora
El partido comenzó muy bien para los dirigidos por Saúl Phillip, que al minuto 19 ya ganaba 0-1 con el gol de Víctor Urías, el cual se dio tras un remate de larga distancia y pasó por un mar de piernas hasta encontrar la red de Gustavo Guadalupe.
Pero más adelante, Diego Martínez de una forma acrobática anotó el empate 1-1, y eso impulsó a los "Leones" a seguir buscando el segundo gol, el cual lo logró, pero una posición adelanta les jugó para mal y cerraron empatados el primer tiempo.
Para el segundo tiempo, un gol de Denilson Ochaeta al 61 le terminaba dando el 2-1 a los de casa, y con esa remontada quedaban con vida para la última jornada de la fase de clasificación.
Tanto Marquense como Cobán Imperial, con 28 puntos, están a un punto de San Pedro, club que tiene casilla del último boleto, por lo que la lucha por ese sexto boleto estará al rojo vivo.
Con la derrota del Aurora, Municipal y Guastatoya, que suman 34 unidades, matemáticamente clasifican a la fase final y se suman al Antigua, Xelajú y Mixco.
Solo resta conocer un equipo clasificado, y esa lucha estará al rojo vivo con San Pedro como protagonista. Con 29 unidades, los "Shecanos" deberán ganarle a Guastatoya el próximo sábado en San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, y con ello quedarse con el boleto y dejar con las manos vacías a Cobán Imperial, Marquense, Comunicaciones y Aurora, clubes que tienen esperanza para la última jornada de la fase regular.
Resultados de la fecha 21
La penúltima jornada de la fase regular dejó resultados importantes, sin duda alguna, el cuadro de Comunicaciones fue el gran perdedor, aunque tienen una leve posibilidad de lograr el boleto, pero con una serie de combinaciones que lo hacen dificultoso.
- Xelajú 3-1 Suchitepéquez: Yilton Díaz (13 y 22) y Yair Jaén (89) / Mateo Alvarado (56)
- Mixco 2-0 Malacateco: Martín Angulo (27) y Yonatan Pozuelos (83)
- Guastatoya 4-1 Comunicaciones: Denilson Sánchez (27), Víctor Ávalos (36), Javier Estrada (78) y Cristopher Ramírez (87) / Erick Lemus (65)
- Cobán Imperial 2-0 San Pedro: Uri Amaral (45) y Janderson Pereira (69)
- Municipal 0-0 Antigua
- Marquense 1-1 Aurora: Diego Martínez (38) y Denilson Ochaeta (61) / Víctor Urías (19).