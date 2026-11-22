Cobán Imperial hizo valer su condición de local y consiguió una victoria fundamental de 2-0 frente al Deportivo San Pedro, en el compromiso correspondiente a la jornada 21 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional de Guatemala. Los Príncipes Azules tenían la obligación de sumar los tres puntos para mantenerse en la pelea por un lugar en la liguilla y respondieron con un resultado que les permite llegar con posibilidades a la última fecha de la fase regular.
El conjunto cobanero encontró la recompensa a su insistencia en el tiempo de reposición de la primera mitad. Cuando parecía que ambos equipos se marcharían al descanso sin goles, Uri Amaral apareció al minuto 45+2 para romper el empate y adelantar a los locales. Con la ventaja en el marcador, Cobán afrontó el complemento con mayor tranquilidad, aunque sin renunciar a la búsqueda de una segunda anotación que le permitiera asegurar el triunfo.
Victoria de oro para Cobán Imperial
La sentencia llegó al minuto 69, cuando Janderson Pereira se encargó de ampliar la diferencia y colocar el definitivo 2-0. Con este resultado, Cobán Imperial alcanzó los 28 puntos y escaló hasta la séptima posición de la clasificación, quedándose a una sola unidad del Deportivo San Pedro, que ocupa el sexto puesto con 29 unidades y, por ahora, conserva el último boleto disponible para los cuartos de final.
La victoria cobanera también tuvo repercusiones en la lucha por la clasificación de otros equipos. Comunicaciones, que cayó goleado 4-1 ante Guastatoya, todavía conserva posibilidades matemáticas de avanzar, pues suma 26 puntos. Sin embargo, los Cremas necesitan vencer por una amplia diferencia a Xelajú MC y esperar tropiezos de Cobán Imperial y San Pedro, además de estar pendientes de lo que suceda con Aurora y Marquense, que también mantienen opciones de meterse entre los seis primeros.
De esta manera, la última jornada del Apertura 2026 promete emociones hasta el final, pues todavía queda un boleto en disputa para completar los cuartos de final. San Pedro recibirá a Guastatoya, mientras que Cobán Imperial tendrá que visitar a Aurora con la misión de conseguir otra victoria y esperar que se den los resultados necesarios. En el caso de Comunicaciones, recibirá a Xelajú MC.
Por ahora, Antigua GFC, Xelajú MC, Mixco, Guastatoya y Municipal tienen asegurada su presencia en la siguiente ronda, aunque los Rojos todavía cuentan con un partido pendiente. La definición del último clasificado mantiene la expectativa en una de las luchas más apretadas del campeonato.