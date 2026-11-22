El kilómetro 34 de la carretera al Pacífico fue escenario de un accidente de tránsito que involucró a dos motocicletas durante la mañana de este domingo, 22 de noviembre de 2026, con saldo confirmado de dos fallecidos, según la Dirección General de Protección y Seguridad Vial (PROVIAL).
Según testimomios desde el lugar de los hechos, ambos vehículos de dos ruedas habrían protagonizado un choque y posteriormente se incendiaron con las víctimas a bordo. Medios locales indicaron que el accidente ocurrió en jurisdicción del municipio de Palín, departamento de Escuintla.
Comunicadores de Palín relataron que, tras el impacto en el hecho de tránsito, los ocupantes de las motocicletas habrían quedado inconscientes cerca de sus vehículos de dos ruedas, por lo que fallecieron a causa del fuego que se generó en el lugar.
Fotografías compartidas mostraron que las dos motocicletas quedaron totalmente destrozadas, porque las llamas consumieron hasta las llantas de los vehículos. Reportes preliminares indican que los dos fallecidos son hombres, aunque no han sido identificados.
Accidente de motocicletas causa congestionamiento
Desde el lugar de los hechos, un reporte de un medio local aseguró que el accidente de las motocicletas causa congestionamiento en la ruta al Pacífico en dirección a la Costa Sur.
Los cuerpos de socorro cubrieron los cuerpos con una manta amarilla tras el accidente de tránsito. El fuego arrasó con los vehículos y no fue posible identificar las placas de circulación.
Al lugar acudieron los cuerpos de rescate, pero no pudieron hacer nada por las dos personas que quedaron en el lugar. Los cuerpos de rescate lograron apagar el fuego en el lugar del accidente.
Las imágenes evidenciaron que el accidente de tránsito ocurrió frente a una gasolinera de la ruta al Pacífico, en la pista que conduce hacia el departamento de Escuintla. En el lugar las autoridades quedaron a la espera de los peritos del Ministerio Público quienes se encargarán de gestionar las evidencias y levantar los cuerpos para trasladarlos hacia la sede del Instituto Nacional de Ciencias Forenses.