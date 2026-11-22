El Villarreal emitió este domingo 22 de noviembre de 2026 un comunicado oficial para desmentir las informaciones que vinculaban la intervención oftalmológica de Nicolas Pépé con la observación del eclipse solar de agosto en España. El club aclaró que se trata de una intervención programada con anterioridad y por motivos totalmente ajenos a ese fenómeno astronómico.
La polémica surgió durante la retransmisión del partido entre el Barcelona y el Villarreal, cuando DAZN apuntó que el delantero costamarfileño se había sometido a una cirugía ocular tras mirar el eclipse sin protección. En redes sociales se viralizó un video del propio jugador grabado durante el eclipse de agosto, lo que alimentó las especulaciones.
Pépé fue operado el 10 de octubre. El club ya había informado entonces de que se trataba de una "cirugía ocular programada" y que no estaría disponible. El atacante se perdió cinco partidos oficiales ese mes, entre ellos los encuentros ante el Real Madrid, el Valencia y partidos de Champions League. Reapareció a finales de octubre y ha seguido compitiendo con una máscara protectora en el rostro. Este domingo, ante el Barcelona, entró en el segundo tiempo con dicha protección.
Comunicado del Villarreal
En su comunicado oficial, el Villarreal afirmó: "El Villarreal CF, ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación recientemente, aclara que es completamente falso que la intervención oftalmológica de Nicolas Pépé tenga relación alguna con la observación del eclipse solar. La intervención estaba programada con anterioridad, por motivos totalmente ajenos a este hecho. El club ruega rigor y responsabilidad a la hora de informar sobre cuestiones relacionadas con la salud de sus futbolistas".
El propio jugador reaccionó con ironía en Snapchat: "Decid que estuve en la luna, que queda más creíble". Con este mensaje, Pépé ridiculizó las versiones que circulaban sobre el origen de su problema de salud.
La entidad amarilla insiste en que la salud de sus futbolistas debe tratarse con rigor y evita facilitar más detalles médicos sobre la intervención. Pépé, de 31 años, continúa recuperado y disponible para el equipo.