La pista del Aeropuerto Internacional La Aurora estuvo cerrada durante al menos una hora y 30 minutos este domingo, 22 de noviembre de 2026, por trabajos de limpieza que concluyeron de forma exitosa, informó la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
Según la DGAC, las ráfagas de viento en el área contaminaron la pista de aterrizaje del Aeropuerto La Aurora, porque arrastraron materiales de origen vegetal. Sin embargo, la movilización de varios equipos de trabajo permitió la liberación de la superficie.
El Ejército de Guatemala también reportó que trabajó en el lugar para restablecer el uso de la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora. De esa forma, la DGAC informó que la pista del Aeropuerto Internacional La Aurora ya se encuentra activa y operando con normalidad.
La entidad explicó que equipos de operaciones, infraestructura aeroportuaria, servicio de salvamento, extinción de incendios, junto a personal de la Fuerza Aérea Guatemalteca, trabajaron en la limpieza de la superficie.
En otras noticias: El accidente de tránsito quedó captado en video, gracias a transeúntes que captaron el momento.
Limpian por seguridad en pista de La Aurora
La DGAC explicó que las tareas se ejecutaron por seguridad operacional y que las labores necesitaran que se tomara la decisión preventiva de cerrar la pista.
El objetivo del cierre temporal fue realizar tareas de limpieza de forma completa y verificar que no quedara ningún objeto extraño.
En tanto, la Fuerza Aérea Guatemalteca (FAG) informó que apoyó las labores de limpieza de la pista de aterrizaje del Aeropuerto Internacional La Aurora, a través del Comando Aéreo Central.
La fuente castrense indicó que la pista había quedado inoperativa por la presencia de residuos y objetos extraños (FOD, por sus siglas en inglés: Foreign Object Debris), situación que ocasionó su cierre temporal.
"Esta intervención contribuyó a restablecer las condiciones de seguridad operacional de la pista y a recuperar la viabilidad del tránsito aéreo, un servicio esencial para la conectividad, el comercio, el turismo y la movilidad de miles de personas", declaro la FAG.
"La coordinación y la capacidad de respuesta del Ejército de Guatemala ante situaciones que afectan servicios estratégicos reflejan su compromiso de apoyar a las instituciones del Estado y de servir a la población en el momento en que más lo necesita", aseguraron.