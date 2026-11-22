La altura de un furgón superó el espacio adecuado para pasar debajo del puente que conecta la USAC con el Anillo Periférico hacia el norte, generando daños en la estructura el pasado sábado. Si embargo, este domingo, 22 de noviembre de 2026, un video se hizo tendencia porque varios testigos captaron el momento.
Varios usuarios del sistema de autobuses articulados Transmetro, que permanecían en una de las paradas, se sorprendieron al ver como el transporte pesado se deformaba en su furgón por el paso forzado bajo la estructura, por lo que decidieron sacar sus teléfonos y captar lo que ocurría.
Autoridades de tránsito no reportaron personas heridas por este accidente en el Anillo Periférico, únicamente problemas temporales del tránsito que fueron superados rápidamente por acción de los agentes viales que movilizaron la unidad hacia un lugar donde no causara congestionamiento.
El accidente ocurrió en el Anillo Periférico y 29 calle de la zona 12 capitalina. Autoridades municipales hicieron estudios de los daños en la estructura, aunque los resultados no han sido publicados.
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Secuencia del accidente en el Periférico
El percance causó alarma entre las personas que estaban en la parada del autobús articulado, al notar la irregularidad que ocurría frente a ellos, algunos optaron por hacerse hacia atrás para evitar salir heridos por algún fragmento que saliera expulsado.
Mientras tanto, otros vecinos optaron por sacar sus aparatos celulares para grabar el momento del accidente en el Anillo Periférico, con el fin de compartirlo en sus plataformas digitales.
Las autoridades de tránsito compartieron un llamado a la prevención tras el accidente, asegurando que "se recomienda respetar las restricciones de altura al circular con transporte pesado".
Cabe destacar que la estructura dañada en el lugar es la que se utiliza para salir del campus central de la Universidad de San Carlos (USAC) y lugares aledaños con destino hacia el Anillo Periférico Norte.
La estructura también es utilizada por conductores que se trasladan desde la Avenida Petapa y calzada Atanasio Tzul con destino a áreas como la Calzada Raúl Aguilar Batres, Calzada Roosevelt y Calzada San Juan, entre otros lugares.