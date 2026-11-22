La separación de Paola Dalay y José Eduardo Derbez continúa generando comentarios en el mundo del espectáculo. Esta vez, la polémica involucra a Victoria Ruffo, madre del actor, luego de que trascendiera un supuesto conflicto entre la actriz y quien fuera su nuera durante siete años.
La controversia comenzó después de que el periodista Juan José "Pepillo" Origel revelara detalles de un presunto desencuentro entre ambas durante una emisión del programa Con Permiso. Según relató el comunicador, el supuesto problema habría surgido por los regalos que Victoria Ruffo compraba para su nieta Tessa.
La actriz, quien mantiene un vínculo cercano con la pequeña, acostumbraba obsequiarle vestidos, aretes, pulseras y otras prendas; sin embargo, presuntamente se habría molestado al notar que Paola no utilizaba esos artículos. Origel aseguró que Victoria incluso habría preguntado por qué no le colocaba a la niña la ropa que le regalaba, mientras que la respuesta de Dalay habría sido que las prendas permanecían guardadas.
Las declaraciones rápidamente comenzaron a circular en redes sociales y despertaron comentarios sobre la relación que existía entre la actriz y la influencer. Ante la difusión de esta versión, Paola Dalay decidió romper el silencio y responder públicamente.
¿Paola Dalay en contra de Victoria Ruffo?
La creadora de contenido negó que hubiera tenido algún enfrentamiento con Victoria Ruffo y cuestionó la seguridad con la que Pepillo Origel presentó la información. A través de los comentarios de una publicación difundida por Unicable, la influencer escribió: "Cuánta seguridad la de este señor para afirmar algo totalmente falso. Me encantaría saber cuáles son sus fuentes".
Con este mensaje, Dalay rechazó la versión del periodista y dejó claro que no reconoce la existencia del supuesto pleito con su exsuegra. La polémica surge semanas después de que Paola Dalay y José Eduardo Derbez confirmaran el final de su relación, el pasado 1 de noviembre de 2026.
Cabe destacar que la pareja estuvo junta durante siete años y durante su relación nació su hija Tessa. Ambos comunicaron su separación mediante un mensaje en redes sociales y señalaron que habían decidido continuar sus caminos por separado, procurando mantener una buena relación por el bienestar de su pequeña.