El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, no ocultó su malestar con el arbitraje de Alejandro Hernández Hernández después de la victoria por 3-2 ante el Villarreal en el Spotify Camp Nou. Aunque el conjunto azulgrana consiguió quedarse con los tres puntos, el técnico alemán aprovechó la rueda de prensa posterior al encuentro para cuestionar algunas decisiones del colegiado, especialmente aquellas relacionadas con las faltas sobre Lamine Yamal. "Siempre tenemos estos problemas con este árbitro, es así", afirmó el preparador, quien reconoció que ya esperaba una actuación que no terminaría de convencerlo.
Flick insistió en que no se trata de una situación aislada y recordó otros episodios en los que, desde su perspectiva, el arbitraje de Hernández Hernández ha perjudicado al Barcelona. "Estoy contento con los árbitros, pero en el pasado y también hoy siempre es lo mismo (con él). Cuando ves ciertas situaciones con Lamine (Yamal) son falta clara (y no las pita). Tenemos que aceptarlo", manifestó. Además, expresó su descontento con la actuación del cuarto árbitro, especialmente por su intervención en la expulsión de Fermín López, quien recibió la tarjeta roja desde el banquillo después de protestar cuando ya había sido sustituido. "Está ahí para ayudar a los árbitros de campo y solo miraba a nuestro banquillo. No podías hablar con él", señaló, aunque reconoció que desconocía qué había sucedido exactamente entre el futbolista y el colegiado.
Flick también elogió el trabajo de sus jugadores
Más allá del trabajo arbitral, el entrenador valoró la capacidad de reacción de sus dirigidos, que tuvieron que remontar después de cometer dos errores durante la primera mitad. Flick consideró que el Barcelona mejoró considerablemente tras el descanso y terminó haciendo méritos para conseguir el triunfo. También destacó el trabajo de Eric García y Joao Cancelo por los costados, así como el desempeño de Pedri, a quien consideró protagonista de "uno de los mejores partidos" que le recuerda. El alemán igualmente elogió a Marc Bernal, Gerard Martín y Frenkie de Jong, además de reconocer el esfuerzo de Fermín López para recuperarse del error que propició el primer tanto del Villarreal.
Por último, Flick salió en defensa de Lamine Yamal después de que el joven atacante fallara un penalti durante la primera parte. El técnico recordó que el extremo ha demostrado tener capacidad para ejecutar este tipo de lanzamientos y explicó que la decisión de cobrarlo fue tomada junto a Raphinha durante el partido. "Lamine ha marcado muchos penaltis. Lo han decidido (con Raphinha) en el campo. Quizás tengo que cambiarlo, no estoy seguro, hablaré con ellos sobre cómo manejar esta situación en el futuro, pero ambos son capaces de marcar de penalti", concluyó.