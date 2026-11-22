La Miss Guatemala, Adelina Castillo, conquistó las miradas durante la competencia preliminar de Miss Universe 2026, luego de protagonizar una pasarela en la que demostró fuerza, actitud y seguridad sobre el escenario. La guatemalteca destacó durante su presentación en Puerto Rico, sede de esta edición del certamen internacional, donde compite junto a representantes de diferentes países que buscan convertirse en la próxima Miss Universe.
Con una caminata firme, carisma y mucha confianza, Adelina proyectó su preparación y personalidad frente al público y el jurado. Su presentación generó expectativa entre los seguidores guatemaltecos, quienes están atentos a cada uno de sus pasos en esta importante competencia.
La joven, quien es médica de profesión, ha representado al país durante las diferentes actividades oficiales del concurso, llevando la bandera de Guatemala con orgullo y demostrando que está dispuesta a darlo todo en el escenario internacional. La edición 75 de Miss Universe es especialmente significativa, pues conmemora los 75 años de historia de uno de los concursos de belleza más reconocidos del mundo.
Puerto Rico se convirtió en el anfitrión de esta celebración, que reúne a candidatas de distintas partes del planeta en una serie de actividades y competencias que culminarán con la elección de la nueva reina universal.
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La competencia preliminar es una de las etapas más importantes, ya que permite al jurado evaluar el desenvolvimiento, la seguridad y la presencia escénica de las participantes, además de considerar las entrevistas privadas.
La gran final de Miss Universe 2026 está programada para el martes 24 de noviembre en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.
Durante la gala se conocerá a las candidatas que avanzarán a las rondas decisivas y quién recibirá la esperada corona. Mientras se acerca la noche de elección, Guatemala mantiene la mirada puesta en Adelina Castillo, con la ilusión de verla avanzar y hacer historia en esta edición especial del certamen.