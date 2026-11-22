En el estadio Manuel Felipe Carrera de El Trébol, Municipal de Mario Acevedo recibió al Antigua de Mauricio Tapia en un duelo clave por los dos primeros lugares del campeonato, los cuales darán el próximo sábado boleto directo a semifinales del campeonato Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Apertura 2026: Municipal 0-0 Antigua
El cuadro colonial iba a asegurar boleto directo a semifinales si ganaba este domingo en la cada del "Mimado de la Afición", por su parte, los "Escarlatas" debían ganar para llegar al duelo de este miércoles ante Aurora (reprogramado) bien parado para asaltar el subliderato del campeonato. Por lo que era un duelo a morir que se daría en la zona 3 de la ciudad capital.
El partido comenzó con una breve interrupción debido a que la afición local quemó bengalas e hizo que una nube de humo rojo cubriera todo el engramillado y eso afectó la visibilidad de los protagonistas.
Luego fue la oportunidad del Football Video Support (FVS), donde primero (minuto 6), Mario Acevedo solicitó un penal a favor por la falta de Alexander Robinson sobre Erik López, segundo (minuto 15), fue Mauricio Tapia quien buscó la expulsión de Jefry Bantes por una falta contra José Rosales, en ambas, el árbitro Armando Reyna no les favoreció.
Al 30, vinieron las primeras emociones del partido. Doble salvada por Braulio Linares de Municipal, primero a Óscar Castellanos y luego a Juan Francisco Apaolaza.
Posteriormente, acercamientos tibios de larga distancia adornaron el partido. En el 45+3, una falta de José Rosales sobre Pedro Altán le acarreó la segunda amarilla en el partido, y con ello, su expulsión del duelo.
Sin goles en El Trébol
Para la segunda parte, ambos técnicos movieron sus bancas y sus piezas dentro del terreno de juego. Y Antigua pese a jugar con un elemento menos (José Rosales), terminó siendo mejor que Municipal creando opciones reales de gol.
A Municipal se le complicó más el partido por la expulsión de Pedro Altán, quien recibió una segunda amarilla al 66, y de ahí las condiciones de juego se igualaban ya que ambos estaban con 10 elementos dentro del terreno de juego.
La parte final del duelo, Municipal, necesitado del triunfo, empezó a encimar a su rival y tomó el control de la pelota buscando el gol, el cual llegó al 82, pero una posición adelantada de Cristian Hernández terminó por anular la ofensiva.
Al 90+4, Nicolás Samayoa comete falta a Óscar Castellanos y el árbitro amonestó al jugador de Municipal, pero tras la revisión en el FVS, se rectificó la decisión y se cambió a expulsión. Municipal cerró con 9 jugadores en el campo.
Con este empate 0-0, Antigua aún no logra el boleto directo a semifinales, pero está a un empate de lograrlo, y ellos cierran de local ante Mixco. Por su parte, Municipal quedó obligado a ganarle al Aurora y a Suchitepéquez para llegar a 40 puntos y buscar por diferencia de gol ese boleto directo a las semifinales.