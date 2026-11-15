Suchitepéquez y Antigua empatan en fecha 20 de Apertura 2026

Deportivo Suchitepéquez, ya sin opciones matemáticas de disputar por un puesto de la postemporada, y Antigua G. F. C., que buscaba a toda costa el boleto directo a semifinales del Torneo Apertura 2026, se midieron la tarde/noche del domingo 15 de noviembre en el cierre de la fecha 20 de la Liga Nacional del futbol mayor de Guatemala en el estadio Carlos Salar Hijo de Mazatenango en Suchitepéquez.
Triunfos de Mixco, Xelajú, Comunicaciones, Municipal y San Pedro motivaban al cuadro del suroccidente del país a salir por un triunfo en su estadio, el cual apenas sería el número tres del campeonato, misma cantidad jugando de local.
Apertura 2026: Suchitepéquez 1-1 Antigua
Para los dirigidos por Omar Zalazar el duelo comenzó con el pie derecho, ya que a los 11 minutos, Fabricio Gonzlaéz hizo el 1-0 para la alegría de los fieles aficionados que siempre acompañan al llamado "Gigante del Sur".
Pero las cosas se complicaron para los "Venados" mazatecos ya que a los 29 llegó el empate gracias a Diego Fernández.
Más adelante, las cosas seguían con un panorama desalentador para los anfitriones: roja para Frank de León al 39.
Ya en el segundo tiempo, y con un Antigua dominando el partido, hubo una baja de energía eléctrica en el municipio, que dejó sin luz al escenario deportivo, obligando a sus protagonistas a implementar una pausa obligatoria cuando se jugaba el minuto 55 (18:25 horas).
El partido se reanudó a las 18:47 horas, dejando en 22 minutos el tiempo de espera y perdido dado por la afectación de la energía eléctrica.
Tras restablecerse el alumbrado eléctrico, en el 58, el árbitro Juan Morales marcó penal a favor de los locales: falta de Edgard Camargo sobre Armando Zamorano. La jugada fue revisada en el Football Video Support (FVS) y el central rectificó su decisión.
Al marcaje fue Fabricio González, autor del primer gol del partido, pero en la definición del penal apareció una atajada buena de Jorge Moreno para ahogar el grito de gol de los mazatecos.
En el 90+5, Juan Guillermo Carbonell fue expulsado del partido.
Así se va conformando la fase final del Apertura 2026
Con el empate, Antigua aún no amarra matemáticamente el primer boleto directo a semifinales e intentará hacerlo en el duelo directo por ese beneficio cuando se mida a Municipal el domingo 22 a las 17:05 horas en el estadio Manuel Felipe Carrer de El Trébol.
Jugadas 20 jornadas y pendiente al juego reprogramado entre Municipal y Aurora, los equipos matemáticamente clasificados a la fase final son: Antigua, Mixco y Xelajú.
Por su parte, Suchitepéquez y Malacateco ya no tienen opciones de ir a la pelea por el título del Apertura 2026.
Y está el caso especial de Marquense y Cobán Imperial, que tienen 25 puntos y no dependen de sus propios resultados para acceder en el top 6 de la tabla de posiciones. Solo un milagro los metería ahí.