San Pedro derrota a Marquense y se mantiene dentro del top 6

San Pedro del guatemalteco Edwin Vázquez recibió en el estadio municipal de San Pedro Sacatepéquez, San Marcos, al Deportivo Marquense del hondureño Fernando Banegas como parte de la continuidad de la fecha 20 del Torneo Apertura 2026 de la Liga Nacional.
Apertura 2026: San Pedro 2-0 Marquense
El partido comenzó con bajo nivel futbolístico, pero que tuvo como gran protagonista del primer tiempo al brasileño Igor dos Santos, que al final terminó con doblete de goles en el partido.
Hasta el minuto 19 llegó el primer remate a puerta del partido, y fue para los locales gracias al remate directo que tuvo Dos Santos, pero que lo controló muy bien el meta Gustavo Guadalupe Gutiérrez.
El segundo remate a puerta llegó al 32, siempre de la pierna de Igor dos Santos.
Al 34, el propio Igor dos Santos encaró hacia el arco y se perfilaba en buna posición para enfrentar al portero Gutiérrez cuando fue sujetado de la camisola por el defensor de los visitantes Elías Enoc Vásquez. El árbitro no marcó penal.
Ante esa situación, el técnico Vázquez pidió revisión en el Football Video Support (FVS) y la misma hizo que el árbitro rectificara su decisión y concediera la pena máxima para los "Supergallos".
Era el 38 cuando Igor dos Santos ejecutó el penal y venció a Gusta Guadalupe y con ello puso 1-0 en la recta final del primer tiempo.
Tras el gol, el técnico de los "Leones Amarillos del Occidente" hizo dos variantes, una táctica y la otra por lesión. Al 40 salió Edwin Castillo por Carlos Santos, y al 42, salió Elías Enoc Vásquez por Francisco Grande.
El partido terminó en su primer tiempo, y todo el panorama estaba abierto para un buen segundo tiempo.
Triunfo y se mantiene en el top 6
Para el segundo tiempo, las emociones eran carentes en el escenario deportivo de los "Shecanos". No había grandes incidencias que destacar por lo menos en los primeros 15 minutos de la etapa de complemento.
Al 60, Fernando Fuentes de Marquense fue expulsado por falta sobre Igor dos Santos. En primera instancia el árbitro amonestó a Fuentes, pero tras la revisión del FVS, a petición de San Pedro, rectificó y la cambió por la expulsión. Eso mermó en las filas del conjunto visitante.
Al 68, anotó Igor de Souza, pero su jugada fue bien anulada por una clara posición adelantada, pero al 75, otra vez apareció el brasileño y esta vez su gol fue lícito para el 2-0 y con ello ratificaba el triunfo de los locales.
Con este triunfo, San Pedro llegó 29 unidades y se mantiene firme en la sexta posición del campeonato. Le logra sacar tres puntos a Comunicaciones (que tiene 26 enteros) y hace que exista una cerrada y fuerte lucha por estar entre los clasificados a la fase final del Torneo Apertura 2026.
Por su parte, Marquense se queda con 25 puntos para ocupar el décimo lugar, y aunque matemáticamente aún puede llegar al top 6, este resultado lo deja casi fuera de la fiesta grande del futbol ya que depende de otros resultados, como los de San Pedro, Comunicaciones, Aurora y Cobán Imperial.