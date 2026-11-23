Un hombre perdió la vida como resultado de un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, en el sector de la cuchilla de El Trébol, zona 11 de la Ciudad de Guatemala.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que atendieron una emergencia en ese lugar. Las unidades se movilizaron de inmediato luego de ser notificadas sobre un hecho de violencia que había dejado una posible víctima.
Los técnicos en urgencias médicas localizaron a un hombre que presentaba múltiples heridas provocadas por proyectiles de arma de fuego y aplicaron los protocolos correspondientes para brindarle asistencia.
"Los socorristas realizaron la evaluación correspondiente y confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a la gravedad de las heridas que presentaba", explicó un portavoz de la institución.
Hasta el momento, no se ha dado a conocer la identidad de la persona que perdió la vida tras este incidente armado.
Diligencias en desarrollo
La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la Ciudad de Guatemala dio a conocer que unidades de emergencia y autoridades competentes se encuentran en en la oreja del Trébol, zona 11, tras el hecho que dejó a una persona fallecida.
"Los equipos están realizando el procedimiento correspondiente, situación que podría complicar la circulación vehicular en el sector", alertó la institución.
En ese sentido, recomendó a los usuarios tomar las precauciones necesarias al circular por este importante tramo y, de ser posible, utilizar vías alternas.
Otro incidente violento
Un ataque armado ocurrido durante la madrugada de este lunes dejó como saldo al conductor de un automóvil fallecido. El incidente se registró en la 14 calle y 2.ª avenida de la zona 10 de la Ciudad de Guatemala, a donde acudieron los cuerpos de socorro y fuerzas de seguridad.
Los Bomberos Municipales dieron a conocer que atendieron una emergencia en el referido punto, donde fue localizado un hombre con múltiples impactos provocados por proyectiles de arma de fuego.
La víctima permanecía en el interior de un vehículo, donde fue evaluada por los técnicos en urgencias médicas, quienes confirmaron que ya no contaba con signos vitales.