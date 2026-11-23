José Mourinho, entrenador del Real Madrid, se pronunció sobre la exigencia del calendario futbolístico y la acumulación de partidos durante la conferencia de prensa previa al enfrentamiento contra el PSV, correspondiente a la Liga de Campeones. El técnico portugués reconoció que los futbolistas deben acostumbrarse a una realidad cada vez más exigente y vinculó directamente el incremento de encuentros con los intereses económicos que rodean al fútbol. "Creo que, si queremos pasta, tenemos que trabajar mucho, correr riesgos, es la vida", manifestó. Además, lanzó un mensaje a quienes se quejan por la cantidad de compromisos: "Si algún jugador se queja porque jugamos muchos partidos, se le puede decir si quiere ganar 50 % menos".
El entrenador también señaló que existe un conflicto de intereses entre los clubes y las selecciones nacionales, debido a que ambos necesitan espacios en un calendario cada vez más saturado. Mourinho reconoció que su perspectiva podría cambiar si en algún momento dirige a un combinado nacional, pues entendería la importancia de contar con más encuentros internacionales. Sin embargo, cuestionó la cantidad de viajes y partidos amistosos, así como la disputa de competiciones que, desde el punto de vista de los clubes, representan una carga adicional. "Al final, es el dinero el que decide todo, y a jugar", sentenció. En ese contexto, aprovechó para lanzar una petición al presidente de LaLiga, Javier Tebas: "Si me puede dar una ayuda de jugar de tres en tres días, sería mejor".
Mourinho prevé un partido complicado ante el PSV
Sobre el rival europeo, Mourinho destacó las cualidades del PSV y advirtió que no será un compromiso sencillo, pese a que el conjunto neerlandés llega con una situación diferente en la clasificación. Elogió la calidad de su plantilla, la experiencia de sus futbolistas en competiciones continentales y el trabajo de su entrenador, Peter Bosz. "Es un buen equipo, un equipo que vale más que los puntos que tiene, y que viene aquí a jugar para los puntos, no a pensar que va a perder", expresó. También dedicó palabras de reconocimiento a Bosz, a quien calificó como "un muy buen entrenador", además de destacar su trayectoria, sus títulos y la identidad de juego que ha conseguido construir.
Otro de los asuntos abordados fue la necesidad de evitar que el equipo dependa constantemente de las remontadas y los goles en los últimos minutos. Mourinho reconoció que ganar de esa manera puede fortalecer el ánimo del grupo, pero también implica asumir riesgos importantes. "Ganar partidos en el último minuto tiene muchas cosas buenas, también tiene cosas malas, sus riesgos", explicó. En ese sentido, mencionó como ejemplos los partidos ante Valencia, Racing, Málaga y Sevilla, en los que, según sus palabras, la situación quedó encaminada prácticamente desde los primeros minutos.
Finalmente, Mourinho tuvo un reconocimiento especial para sus futbolistas, a quienes describió con ironía como "buenos mentirosos" por asegurarle que están en condiciones de jugar, incluso cuando el desgaste físico ya es evidente. El entrenador admitió que la acumulación de compromisos, los viajes y la falta de tiempo para preparar los encuentros han llevado al grupo a situaciones límite. No obstante, destacó la capacidad de sacrificio y la mentalidad de sus dirigidos para competir incluso cuando las fuerzas parecen agotarse. "Cuando ganas, fantástico, espíritu increíble, gente que estaba muerta que ha conseguido luchar", señaló. Además, concluyó con un elogio al esfuerzo colectivo: "Un crédito increíble para los jugadores, incluso para los mentirosos, que muertos lo han dado todo".