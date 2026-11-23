El FC Barcelona no podrá contar con una de sus principales figuras para su próximo compromiso en la UEFA Champions League. El delantero Lamine Yamal no viajará a Azerbaiyán para enfrentar este miércoles al Sabah, debido a unas molestias leves en el tobillo derecho, según informó el club azulgrana este lunes. La decisión se tomó como medida preventiva con el objetivo de evitar que el inconveniente físico pueda agravarse y afectar al futbolista en los próximos encuentros.
La ausencia del joven atacante será únicamente para el compromiso europeo, ya que el Barcelona espera tenerlo disponible para el partido del próximo domingo frente al Deportivo de La Coruña, correspondiente a LaLiga EA Sports, que se disputará en Riazor. De esta manera, el cuerpo técnico ha optado por darle descanso y permitir que se recupere completamente antes de volver a la competición, considerando su importancia dentro del esquema ofensivo del equipo.
Lamine Yamal ya había presentado molestias
Las molestias de Yamal comenzaron a manifestarse durante el calentamiento previo al encuentro del pasado fin de semana contra el Villarreal. A pesar de las sensaciones físicas, el futbolista decidió disputar el partido y fue titular, completando los 90 minutos en la victoria azulgrana por 3-2. Durante el encuentro, el número 10 tuvo participación destacada al aportar una asistencia, aunque también falló un lanzamiento desde el punto penalti durante la primera mitad.
La decisión de dejarlo fuera de la convocatoria para el compromiso ante el Sabah refleja la intención del Barcelona de manejar con cautela la condición física de una de sus mayores promesas. Aunque su ausencia representa una baja importante para el conjunto catalán en la Champions League, el objetivo principal será garantizar su recuperación y evitar riesgos innecesarios.