Guatemala continúa cautivando a viajeros internacionales gracias a su riqueza cultural, sus impresionantes paisajes y la hospitalidad de sus habitantes. Uno de ellos es Jack Rosenthal, un creador de contenido dedicado a documentar sus aventuras alrededor del mundo, quien ha compartido en sus redes sociales diferentes experiencias vividas durante su visita al territorio guatemalteco.
A través de su cuenta de Facebook, Rosenthal ha publicado varios videos en los que muestra recorridos por comunidades del país, visitas a Antigua Guatemala y una emocionante aventura por el volcán Acatenango, desde donde logró contemplar la actividad del volcán de Fuego.
Aunque las publicaciones han aparecido recientemente en sus redes sociales, se conoce que el creador de contenido visitó el país en el 2025. Las imágenes han permitido conocer su entusiasmo por los paisajes, las tradiciones y las experiencias que ofrece Guatemala.
Uno de los momentos más destacados de sus publicaciones es el espectáculo natural que presenció durante su excursión al Acatenango, donde consiguió captar impresionantes explosiones del volcán de Fuego.
"One of the best moments of my life", escribió el creador de contenido, una expresión que en español significa "Uno de los mejores momentos de mi vida".
El viajero también acompañó las imágenes con un mensaje de agradecimiento: "Thank you Guatemala" ("Gracias, Guatemala"), junto a la bandera nacional y etiquetas relacionadas con el turismo, el senderismo y los volcanes guatemaltecos.
Impresionantes imágenes del volcán de Fuego
Entre los videos que Rosenthal ha compartido en Facebook destaca una grabación en la que se observa una explosión del volcán de Fuego, acompañada de material incandescente que ilumina el cielo y desciende por las laderas del coloso.
Las imágenes muestran la intensidad del fenómeno natural, con tonalidades rojizas y anaranjadas que contrastan con la oscuridad del paisaje.
En otra publicación, el creador de contenido aparece utilizando ropa adecuada para bajas temperaturas, una mochila de senderismo y equipo para realizar la caminata por la montaña.
También se le observa frente al volcán de Fuego, mientras documenta su recorrido y expresa su emoción por contemplar la actividad del coloso.
En uno de sus videos escribió "The reason people hike...", que puede traducirse como "La razón por la que la gente hace senderismo", haciendo referencia a las experiencias que pueden vivirse al explorar destinos naturales.
Sus publicaciones han generado reacciones entre los usuarios de Facebook, quienes han tenido la oportunidad de apreciar parte de los atractivos turísticos del país a través de sus grabaciones.
También recorrió comunidades y Antigua Guatemala
La aventura de Jack Rosenthal por Guatemala no se limitó a los volcanes.
En su perfil de Facebook también ha compartido videos relacionados con sus visitas a diferentes comunidades guatemaltecas, donde documentó aspectos de la vida cotidiana y las experiencias que encontró durante sus recorridos.
Además, entre los destinos que visitó se encuentra Antigua Guatemala, ciudad colonial reconocida por su arquitectura, calles empedradas, iglesias históricas y riqueza cultural.
Este destino, declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco en 1979, es uno de los principales atractivos turísticos del país y recibe cada año a visitantes interesados en conocer su historia y tradiciones.
A través de sus publicaciones, Rosenthal ha mostrado que sus viajes no se enfocan únicamente en los paisajes naturales, sino también en conocer lugares, descubrir culturas y acercarse a las experiencias de las personas que encuentra durante sus aventuras.
Los videos compartidos en sus redes sociales permiten apreciar diferentes facetas de Guatemala, desde la majestuosidad de sus volcanes hasta la riqueza cultural de sus comunidades.
¿Quién es Jack Rosenthal?
Jack Rosenthal es un creador de contenido y viajero que utiliza las plataformas digitales para documentar sus experiencias en diferentes países.
En YouTube cuenta con un canal identificado como @jackrosen6, donde comparte videos sobre sus aventuras internacionales, encuentros con personas y experiencias culturales.
Su canal utiliza como lema "Travel in a Way That Changes You", que en español significa "Viaja de una manera que te transforme".
Según la información visible en su perfil de YouTube, cuenta con más de 21 mil suscriptores y alrededor de 45 videos publicados.
Entre sus contenidos aparecen recorridos por México, experiencias en Alemania y otras aventuras en las que busca conocer diferentes culturas y formas de vida.
Su estilo de contenido combina el turismo de aventura con experiencias personales y encuentros con habitantes de los lugares que visita.
Esta forma de documentar sus viajes le ha permitido mostrar destinos internacionales desde una perspectiva cercana, destacando no solamente los atractivos turísticos, sino también las historias que descubre durante sus recorridos.