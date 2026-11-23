La FIFA ha confirmado que la Copa Mundial Femenina de 2031 se celebrará en Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica, luego de que el Congreso Extraordinario del organismo aprobara por aclamación la candidatura conjunta presentada por estas cuatro naciones. La decisión representa un acontecimiento histórico para el fútbol femenino de la región y coloca nuevamente a Concacaf en el centro de la organización de uno de los torneos más importantes del deporte mundial.
La propuesta contempla la utilización de 20 estadios distribuidos en 20 ciudades de los países anfitriones. El proyecto obtuvo una calificación de 4,4 puntos sobre cinco en el informe de evaluación de la FIFA, destacando por sus condiciones e infraestructura para recibir una competición de esta magnitud. La participación conjunta de Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica también representa una oportunidad para fortalecer el desarrollo del fútbol femenino en Centroamérica, el Caribe y Norteamérica, además de impulsar el interés de nuevas generaciones de futbolistas.
Quinto Mundial Femenino que será en territorio americano
El Mundial de 2031 será la quinta edición de esta competición que se dispute en territorio americano. Estados Unidos ya fue anfitrión en 1999 y 2003, Canadá recibió el certamen en 2015 y Brasil será la sede de la edición de 2027. Precisamente, el torneo brasileño será la próxima gran cita del fútbol femenino, en la que España buscará defender el título conseguido en Australia y Nueva Zelanda 2023. Por su parte, la designación de 2031 permitirá que cuatro países compartan la responsabilidad de organizar un campeonato que continúa ganando protagonismo y reconocimiento internacional.
Además de anunciar la sede de 2031, la FIFA confirmó que Inglaterra, Irlanda del Norte, Escocia y Gales organizarán conjuntamente la edición de 2035, con 19 estadios ubicados en 15 ciudades y una valoración de 4,3 puntos sobre cinco. De esta manera, el organismo rector del fútbol mundial apuesta por dos proyectos de carácter regional que contribuirán a ampliar el alcance de la competición. Para Concacaf, la organización del Mundial de 2031 representa una oportunidad histórica para consolidar su crecimiento, fortalecer sus estructuras deportivas y demostrar la capacidad de la región para albergar eventos de primer nivel.