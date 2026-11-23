Agentes de la comisaría 43 en el municipio de San Pedro Soloma, Huehuetenango, a capturaron a Antonio Pedro Juan, de 22 años, y a Lucas Antonio Gaspar, de 19, cuando tenían retenidos y agredían físicamente a un agente y un oficial segundo de la Policía Nacional Civil (PNC) junto con un grupo de personas que huyeron del lugar.
Dicha acción se dio luego de que los vecinos del lugar vapulearan y entregaran en calidad de detenido a David Juan Roberto de 43 años, sindicado de haber apuñalado a otro hombre de 32 años, en aldea Majmulja del municipio de San Pedro Soloma.
A las 20:00 horas aproximadamente grupo de 100 personas intentaron quitar al detenido a los uniformados para lincharlo, logrando evacuarlo hacia otro municipio. A las 21:00 se tiene conocimiento de aproximadamente 500 personas enardecidas que solicitaban frente a la subestación de ese municipio a la persona detenida, para hacer justicia con su propia mano, en el lugar se encontraban 7 agentes y un oficial segundo de PNC.
Daños a instalaciones y rescate de policías
Los pobladores causaron daños a las instalaciones de dicha sede policial e incendian la motocicleta HUE-223 y un vehículo particular que se encontraba consignado, reteniendo y agrediendo físicamente a los uniformados logran escapar y resguardarse 6 agentes, quedando retenidos el agente Danilo Rivas y el oficial segundo Maynor González a quienes despojaron de sus armas de fuego y teléfono celulares
Aproximadamente a las 00:30 horas con intervención del Núcleo de Reserva de la comisaría 43, y diálogo con los líderes comunitarios del municipio se logra rescatar a los uniformados retenidos, trasladando a los ocho uniformados agredidos al Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) para ser atendidos.
Al tomar el control del lugar se dirigieron a la subestación donde dos personas que se encontraban consignadas por los delitos de Riña, ebriedad y escándalo habían sido liberadas por los pobladores.
* Con información de Karla Marroquín, Emisoras Unidas 89.7