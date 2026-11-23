El conductor de una motocicleta murió luego de sufrir un accidente de tránsito durante la madrugada de este lunes, 23 de noviembre, en el kilómetro 37 de la ruta CA-Oriente, en jurisdicción del municipio de Villa Canales, Guatemala.
La Dirección General de Protección y Seguridad Vial (Provial) informó que sus brigadas mantienen presencia en este lugar para regular el paso vehicular, pues están en desarrollo las diligencias de seguimiento de este trágico incidente.
Las causas del percance no han sido establecidas, aunque de forma preliminar se conoció que el conductor del vehículo de dos ruedas derrapó sobre la cinta asfáltica.
El fuerte impacto le causó lesiones de gravedad y, aunque los cuerpos de socorro acudieron al área para atender al afectado, se confirmó que carecía de signos vitales. Hasta el momento, la víctima mortal no ha sido identificada.
La Provial informó que trabaja en la regulación vehicular en el sector afectado, donde se encuentra obstruido el carril izquierdo con dirección hacia el oriente debido a que las autoridades trabajan tras el fallecimiento del motorista.
Más de 21 mil accidentes de motoristas en el año
Datos del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS) reflejan que de enero a agosto 2026 se registraron 23 mil 964 accidentes, de los cuales 21 mil 890 correspondían a motoristas.
De acuerdo con la información difundida, los afectados por estos hechos pueden requerir desde atención de emergencia hasta cirugía, hospitalización y rehabilitación. Entre las lesiones atendidas figuran traumatismos de cabeza, lesiones de columna, fracturas, heridas y contusiones.
El uso del casco aparece como uno de los principales desafíos preventivos, según un estudio difundido recientemente. Los datos citados señalan que el 58 por ciento de los conductores observados no lo utilizaban, porcentaje que se acerca al 70 por ciento fuera del departamento de Guatemala.