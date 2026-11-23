Tallulah Willis, hija de Bruce Willis, pidió disculpas por haber compartido una foto "íntima" con su padre, que vive con demencia frontotemporal (DFT).
La joven de 32 años, fruto de su matrimonio con Demi Moore, había publicado el sábado en Instagram una imagen en la que aparecía tomada de la mano de su padre, sentados en una hamaca al aire libre.
De acuerdo con la revista People, retrataba a padre e hija cogidos de la mano en un columpio en el porche. El pie de foto era simplemente un emoticono con la palabra "cool" y uno de una cara con gafas de sol.
"Ofrecía una mirada a la vida familiar de Bruce, que sigue conviviendo con esta enfermedad neurológica progresiva que puede afectar al lenguaje, al comportamiento y al movimiento", asegura la publicación estadounidense.
Sin embargo, la imagen fue borrada y Tallulah expresó su arrepentimiento por haberla compartido.
"Hola, ayer publiqué una foto de mi papá porque estábamos teniendo una visita HERMOSA", escribió el domingo en Instagram.
"Le pedí a alguien que nos tomara una foto muy tierna de un momento compartido entre nosotros mientras mirábamos un video de Frankie Valli cantando", continuó.
"Me emocionó tanto la ternura del momento que no pensé más allá en que tal vez era una foto demasiado íntima para mostrar", agregó Tallulah.
"Puedo reconocerlo y prometo hacerlo mejor", dijo. "Sé que todos ustedes lo quieren. Yo lo quiero. Mi familia lo quiere. Y sigue siendo, siempre, el héroe absoluto que sabemos que es".
Más detalles
Bruce Willis, que hoy tiene 71 años, se alejó de la actuación en 2022 por problemas cognitivos.
En 2023, su familia reveló que a la estrella de "Duro de matar" le habían diagnosticado DFT y que las dificultades de comunicación eran "solo un síntoma de la enfermedad que enfrenta Bruce".
Según el Servicio Nacional de Salud (NHS) del Reino Unido, la enfermedad afecta el habla, las capacidades mentales, la memoria, la personalidad y el comportamiento. Si bien la demencia suele afectar a personas de 65 años o más, la DFT puede comenzar a una edad más temprana: a la mayoría de las personas se la diagnostican entre los 45 y los 65 años.
En noviembre de 2023, la hija de Bruce Willis dijo que hablar abiertamente sobre la evolución de su padre es "importante" y que el objetivo de su familia es "crear conciencia sobre la DFT".
Actualmente no existe cura para la enfermedad ni tratamientos que puedan frenar su avance. La principal cuidadora de Bruce Willis es su esposa, Emma Heming Willis.
El año pasado, ella dijo que "una de las decisiones más difíciles" que tuvo que tomar fue mudar a Willis a una casa aparte, de una sola planta, donde pudiera recibir atención las 24 horas.
Sin embargo, agregó que desayuna y cena con él todos los días, y que él mantiene una relación afectuosa con toda la familia: "Nos toma de la mano. Lo besamos. Lo abrazamos".