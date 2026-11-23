Un cocodrilo de casi tres metros de largo sorprendió a vecinos de Morales, Izabal, luego de aparecer durante la noche en un terreno de terracería ubicado entre la colonia Santa Bárbara y Milla 38. El inusual encuentro quedó registrado en un video que circula en redes sociales y muestra las maniobras realizadas para poner a salvo al reptil.
De acuerdo con la información compartida, algunas personas que transitaban por el sector se percataron de la presencia del animal y, ante el riesgo que representaba tanto para los vecinos como para el propio ejemplar, solicitaron de inmediato el apoyo de especialistas para realizar el rescate.
Al lugar acudieron integrantes del Equipo de Rescate Animal Interinstitucional, conformado por la Fundación para el Ecodesarrollo y la Conservación (FAE), la Fundación Protectora de Animales en Vías de Extinción, Bomberos Voluntarios y colaboradores voluntarios.
En las imágenes se observa a por lo menos cuatro hombres participando en el procedimiento, quienes realizaron distintas maniobras y tomaron precauciones debido al considerable tamaño y la fuerza del cocodrilo.
Cocodrilo americano mide 2.67 metros de largo
Kevin Aldana, rescatista que colabora con la FAE, explicó que la operación resultó relativamente sencilla porque el animal se encontraba en una zona seca. Sin embargo, señaló que este tipo de intervenciones se vuelve mucho más complicado cuando los cocodrilos están dentro del agua.
El especialista detalló que se trataba de una hembra de cocodrilo americano que medía 2.67 metros de largo. Tras ser asegurada, fue trasladada a un lugar seguro para garantizar su supervivencia.
Aldana también advirtió que la pérdida de hábitat provocada por el crecimiento de las construcciones urbanas ocasiona que estos animales aparezcan en lugares donde antes no era habitual encontrarlos, mientras buscan nuevos cuerpos de agua.
Finalmente, hizo un llamado a la población a actuar con conciencia, evitar lastimar a estos reptiles y comunicarse con personal especializado cuando encuentren uno.