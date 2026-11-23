Las mujeres que enfrentan situaciones de violencia o necesitan orientación sobre posibles riesgos contarán con un nuevo canal de atención en Guatemala. Se trata de la Línea Morada 120, un servicio telefónico gratuito habilitado por el Ministerio de Gobernación para denunciar este tipo de delitos, así como para brindar orientación y acompañamiento especializado.
La presentación oficial se realizó el 21 de noviembre de 2026, durante una actividad en el Parque de la Paz Carlos Ruiz, en la zona 21 capitalina, encabezada por la vicepresidenta Karin Herrera y el ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda.
El servicio funcionará las 24 horas del día, los 365 días del año, y estará disponible desde cualquier teléfono. Su objetivo no será únicamente atender emergencias, sino también ofrecer un primer espacio de confianza para que las mujeres puedan consultar dudas, identificar señales de violencia y conocer las instituciones a las que pueden acudir para recibir protección.
La línea contará con 10 agentes de la Policía Nacional Civil
Para atender las llamadas, la línea contará con 10 agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), capacitadas en atención integral y con conocimientos en áreas jurídicas, psicológicas y de trabajo social, además de experiencia en la atención a víctimas.
Durante el lanzamiento, el ministro Villeda explicó que la violencia contra las mujeres no siempre comienza con agresiones físicas, sino que puede manifestarse mediante amenazas, intimidaciones y conductas de control que afectan su libertad y autonomía.
Por ello, destacó la importancia de identificar los riesgos y actuar antes de que las agresiones tengan consecuencias mayores.
Por su parte, la vicepresidenta Karin Herrera señaló que ninguna mujer debería enfrentar estas situaciones sin apoyo y resaltó la importancia de contar con un mecanismo que les permita encontrar orientación y protección cuando lo necesiten.
Con esta iniciativa, las autoridades buscan acercar los servicios de la PNC a las mujeres y facilitar el acceso a información y asistencia, incluso cuando no se encuentren ante una emergencia.