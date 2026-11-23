Britney Spears volvió a llamar la atención en redes sociales tras compartir un video en el que abordó la presión que, según afirmó, recibió de sus exparejas para someterse a cirugías estéticas debido al tamaño de su frente.
La cantante, de 44 años, contó que varias de sus parejas le sugirieron colocarse implantes capilares para modificar su imagen.
En el video, publicado el sábado 21 de noviembre desde el interior de un avión mientras jugaba con su cabello, Spears expresó:
"¡Tengo una frente realmente grande! Todos los hombres con los que he salido me han dicho que me opere y me ponga implantes de cabello para que mi frente no sea tan grande... ¿Por qué los hombres son unos imbéciles?... ¡SOLO DIGO!", escribió en el mensaje que acompañó la publicación.
Britney Spears no mencionó nombres, pero entre sus relaciones más conocidas están Justin Timberlake, Jason Trawick y sus exesposos Jason Alexander, Kevin Federline y Sam Asghari.
La cantante subrayó que la presión por cambiar su aspecto físico fue una constante durante sus relaciones, aunque nunca especificó a quiénes se refería en particular.
La intérprete de "Toxic" aprovechó su publicación para reflexionar sobre la percepción de la imagen y el paso del tiempo al agregar: "PD: Hablando tonterías, de todas formas todos morimos al final". El video finalizó con Britney sacando la lengua y haciendo gestos a la cámara.
Nuevos proyectos
Britney Spears también compartió detalles sobre su viaje al Reino Unido, donde trabaja en una nueva línea de joyería.
La estrella del pop adelantó que su nueva colección incluirá una espada japonesa como símbolo de fortaleza y protección femenina.
"Es justicia para las mujeres de todo el mundo que alguna vez se han sentido asustadas, indignas, inferiores o profundamente heridas. La espada representa una fuerza que puede permitir que una mujer finalmente sea vulnerable y se sienta cómoda en su propia piel. ¡Porque se siente protegida!", detalló.
Estas declaraciones llegan tras varias publicaciones recientes en las que Britney Spears abordó asuntos familiares. A inicios de noviembre, había manifestado su desacuerdo con su hermana menor, Jamie Lynn, y con su exesposo Kevin Federline, reiterando que situaciones familiares del pasado afectaron su bienestar.
"Me hicieron sentir como una esclava y tienen todos esos secretos sobre las cosas que hicieron a mis espaldas, ¡y lo único que hice fue trabajar para mi padre! ¡Encontraré una nueva familia!", recalcó entonces.