 Gema Garoa: Su transformación antes de 'La Casa de los Famosos'
Farándula

Así lucía Gema Garoa antes de sus cirugías estéticas y de entrar a La Casa de Los Famosos

La actriz mexicana, quien se ha convertido en una de las favoritas del reality, ha transformado su imagen desde sus inicios en Televisa en 2013.

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Gema Garoa, Instagram
Gema Garoa / FOTO: Instagram
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Gema Garoa se ha posicionado como una de las concursantes más comentadas en La Casa de los Famosos México.

La actriz y modelo de origen mexicano ha generado interés tanto por su participación dentro del reality como por el visible cambio físico que ha experimentado a lo largo de los años, lo que ha despertado la curiosidad y comentarios de usuarios en redes sociales.

En internet han surgido imágenes que muestran a Gema Garoa en sus primeras apariciones en televisión, donde su rostro luce distinto al actual.

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Gema Garoa - Instagram

Esto ha dado pie a especulaciones sobre posibles procedimientos estéticos que la actriz podría haberse realizado para modificar algunos de sus rasgos.

Sin embargo, hasta el momento Gema Garoa no ha hecho declaraciones públicas ni ha confirmado haber pasado por ninguna cirugía estética.

En el reality, la actriz ha logrado empatizar con algunos de los habitantes más populares, como Aldo Rendón y Karina Torres. Su actitud también ha provocado opiniones encontradas, ya que algunas de sus compañeras han criticado su forma de comportarse en la casa.

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Gema Garoa - Instagram
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Gema Garoa - Instagram

¿Quién es Gema Garoa y cómo empezó su carrera?

Nacida el 14 de febrero de 1990 en Valle Hermoso, Tamaulipas, Gema Garoa tomó la decisión de mudarse a la Ciudad de México para seguir su sueño de convertirse en actriz.

Se formó en el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa y concluyó sus estudios en 2013, iniciando así su camino en la industria del entretenimiento.

Sus primeros pasos en televisión fueron en los programas unitarios La Rosa de Guadalupe y Como dice el dicho. Más adelante, logró su primer papel relevante en la telenovela Pasión y poder en 2015, interpretando a Clara Álvarez. Al año siguiente, obtuvo un papel antagónico como Galina Sídorov en Sin rastro de ti, personaje que le permitió ganar reconocimiento entre el público.

Con el paso de los años, Gema Garoa consolidó su carrera en producciones como Mi adorable maldición, La jefa del campeón, Cita a ciegas, Como tú no hay 2, Contigo sí, Mi tío, Eternamente amándonos y Fugitivas, en busca de la libertad.

Su más reciente trabajo es Hermanas, un amor compartido en 2026, donde interpreta a Marcela, una mujer que atraviesa una relación marcada por el abuso y la violencia emocional. Para este papel, Garoa realizó una investigación especial con la finalidad de aportar una representación respetuosa hacia las víctimas.

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