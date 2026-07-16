 Yahir, ¿el peor pagado? Sueldos en la Casa de los Famosos

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Argentina ARG
Farándula

¿Yahir es el peor pagado? Filtran los sueldos de La Casa de los Famosos México

Diversas filtraciones aseguran que existen diferencias marcadas en los pagos, generando polémica por el tema de la equidad y el impacto de la fama individual dentro del reality show, que comenzará el 26 de julio.

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Yahir, Instagram
Yahir / FOTO: Instagram
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Las especulaciones en torno a los sueldos de los participantes de La Casa de los Famosos México han encendido el debate en redes sociales y medios especializados.

Diversas filtraciones aseguran que existen diferencias marcadas en los pagos, lo que coloca en el centro de la conversación el tema de la equidad y el impacto de la fama individual dentro del reality show.

Aunque la producción no ha confirmado oficialmente las cifras, la filtración ha despertado el interés de los seguidores, quienes buscan saber cuánto gana cada participante, quién negoció el contrato más alto y cómo se definen estos pagos.

De acuerdo con los reportes difundidos por diversos medios de espectáculos, Cynthia Klitbo encabezaría la lista con el salario más elevado entre los famosos anunciados hasta ahora, mientras que Yahir sería el confirmado con el ingreso semanal más bajo.

De acuerdo con versiones difundidas en distintas plataformas de espectáculos, el cantante y actor recibiría un pago semanal de 110 mil pesos por estar dentro de La Casa de los Famosos.

Los sueldos

Entre las cifras estimadas que circulan en redes, se evidencia la falta de un tabulador uniforme. Según la información viralizada, los sueldos fluctúan considerablemente según la notoriedad, trayectoria y capacidad de negociación de cada participante.

  • Cynthia Klitbo: Supuestamente lidera la lista, con un pago semanal de aproximadamente 320 mil pesos.
  • Aldo Rendón: Las mismas fuentes lo señalan como beneficiario de un ingreso de 200 mil pesos cada semana.
  • Karina Torres: Se le atribuye una remuneración de 140 mil pesos semanales, según las filtraciones en línea.

Estas cantidades solo representan una parte del listado que ha comenzado a circular previo al inicio de la temporada.

Foto embed
La Casa de los Famosos - Instagram

Aunque los productores principales de La Casa de los Famosos no han dado declaraciones, los rumores continúan abriendo debates sobre la transparencia y los criterios de negociación dentro del reality.

Hasta ahora, la producción de La Casa de los Famosos ha revelado oficialmente a siete habitantes que formarán parte de la cuarta temporada:

  • Ernesto Laguardia
  • Cynthia Klitbo
  • Karina Torres
  • Aldo Rendón
  • Ximena Herrera
  • Moisés Peñaloza
  • Yahir
  • Flor Vigna
  • Masad Altamimi

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