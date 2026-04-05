 Cynthia Klitbo es Vista en Supermercado de Petén
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Actriz Cynthia Klitbo es captada en supermercado en Petén

Cynthia Klitbo fue vista en un supermercado en Petén, Guatemala, generando sorpresa entre quienes no esperaban encontrarse con la estrella de telenovelas.

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Cynthia Klitbo, Cynthia Klitbo
Cynthia Klitbo / FOTO: Cynthia Klitbo

La presencia de la famosa actriz mexicana Cynthia Klitbo en Guatemala llamó la atención de usuarios en redes sociales. Lo anterior, luego de que circularan imágenes en las que aparece realizando compras en un supermercado en el departamento de Petén.

La artista decidió compartir parte de su experiencia en el país, mostrando lo emocionada que se encuentra por conocer uno de los destinos más emblemáticos de Centroamérica. Según publicaciones realizadas en redes sociales, la actriz se mostró accesible y sonriente mientras recorría el establecimiento comercial, donde incluso algunas personas aprovecharon la oportunidad para saludarla y pedirle fotografías.

@sandyrivera071

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Su visita generó comentarios positivos entre guatemaltecos, quienes destacaron la sencillez de la artista y su entusiasmo por conocer el país. Petén es uno de los lugares más visitados por turistas nacionales e internacionales debido a su riqueza cultural, su naturaleza exuberante y su cercanía con sitios arqueológicos de gran importancia histórica como Tikal.

La visita de figuras públicas internacionales suele despertar interés entre seguidores y curiosos, quienes celebran que Guatemala continúe posicionándose como un destino atractivo para celebridades. Cynthia Klitbo es una reconocida actriz mexicana con una amplia trayectoria en televisión, cine y teatro.

Más de Cynthia Klitbo

Nació el 11 de marzo de 1967 en Zacatecas, México, y alcanzó gran popularidad gracias a sus interpretaciones en telenovelas que marcaron época en América Latina. Entre sus trabajos más recordados se encuentran producciones como El privilegio de amar, La dueña, Cadenas de amargura y Teresa, donde interpretó personajes que la consolidaron como una de las villanas más icónicas de la televisión.

Su talento y versatilidad le han permitido mantenerse vigente durante varias décadas en la industria del entretenimiento.

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La generadora de contenido hizo la dura confesión por medio de sus redes sociales, sorprendiendo a sus fanáticos.

Además de su carrera artística, Klitbo ha destacado por su cercanía con sus seguidores a través de redes sociales, donde comparte aspectos de su vida personal, viajes y proyectos profesionales. La reciente visita de la actriz a Petén demuestra el creciente interés de figuras internacionales por conocer Guatemala, un país que continúa cautivando por su cultura, gastronomía y paisajes únicos.

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