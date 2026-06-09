 Adriana Ruano: Su Éxito Olímpico y el Miedo que Superó
Farándula

"¡Tenía miedo!": La deportista olímpica Adriana Ruano confiesa su verdad como tiradora

La reconocida deportista guatemalteca Adriana Ruano compartió una confesión poco conocida sobre los inicios de su carrera.

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Adriana Ruano, Adriana Ruano
Adriana Ruano / FOTO: Adriana Ruano
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La medallista olímpica guatemalteca Adriana Ruano volvió a inspirar a miles de personas al compartir una sincera reflexión sobre cómo llegó al deporte que terminaría cambiando su vida.  Durante una reciente intervención, la atleta confesó que el tiro deportivo no fue una disciplina que eligiera desde el inicio, sino una oportunidad que apareció en un momento decisivo de su carrera.

"Yo no elegí el tiro, sino que el tiro me eligió a mí", expresó Ruano, al recordar los inicios de una historia que la llevó a convertirse en una de las deportistas más importantes de Guatemala.

La campeona olímpica explicó que originalmente soñaba con participar en unos Juegos Olímpicos como gimnasta.

Sin embargo, las circunstancias la llevaron a replantear su camino. Según relató, las opciones para practicar otros deportes eran limitadas y entre ellas se encontraba el tiro deportivo.

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"En un inicio decidí darle una oportunidad a este deporte y no me apasionó desde el primer momento", confesó.  A pesar de ello, decidió mantenerse firme y continuar entrenando, una decisión que con el paso del tiempo transformó por completo su futuro.

Ruano detalló que poco a poco comenzó a darse cuenta de que el tiro deportivo le estaba abriendo puertas importantes. Aunque su sueño olímpico seguía intacto, el camino para alcanzarlo había cambiado por completo.

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Lo que inicialmente parecía una alternativa temporal terminó convirtiéndose en la disciplina que la llevaría a la cima del deporte mundial, "Fui viendo que ese deporte me estaba abriendo las puertas para trasladar mi sueño de ir a unos Juegos Olímpicos como gimnasta, ahora como tiradora", señaló.

Las palabras de Adriana Ruano también estuvieron dirigidas a las nuevas generaciones, especialmente a las niñas y jóvenes que desean practicar algún deporte, pero sienten temor de dar el primer paso. La atleta aseguró que el miedo es una emoción normal y que no debe convertirse en un obstáculo para perseguir los sueños.

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